La China Suárez cuestiona la cuarentena: «La gente necesita trabajar»

China Suárez se muestra muy activa desde las redes desde que comenzó la cuarentena por coronavirus. La actriz ahora tuvo un ida y vuelta desde Twitter acerca de la extensión del aislamiento.

La pareja de Benjamín Vicuña esta vez sorprendió a sus seguidores con una pregunta que despertó muchas respuestas en Twitter: ”Si se sabe que el pico es a mediados de julio, ¿por qué van extendiendo de a dos semanas? No lo entiendo“.

Recibió miles de respuestas y ella decidió hacer hincapié en una. “Ya no aguanto más, sin laburo, con esta incertidumbre, con pánico y angustia. Son 15 días más y después otros 15, llega un momento que uno dice: ‘¡basta!’ Se necesita trabajar y no me vengan con que el virus, porque el que no tiene plata, no va a tener salud tampoco porque no va a comer“, comentó un usuario.

La China Suárez respondió asintiendo y cuestionando el aislamiento social obligatorio: “A eso voy, en eso pienso. No desde el egoísmo mío de ‘querer salir’. Pienso en la gente que necesita trabajar y no puede. Entiendo que nos cuiden“.