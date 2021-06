La China Suárez habló por primera vez de los rumores de embarazo

Compartir

Hace unos días la actriz, que se encuentra en Miami junto a sus hijos, había subido a las redes sociales las fotos de unos chupetes.

“Ella posteó una foto en sus historias con chupetes y eso dio un alerta. Todos los que la rodean le empezaron a preguntar y ella dio varios likes”, contaron en Intrusos sobre una imagen que subió a su cuenta de Instagram Eugenia la China Suárez. Los rumores siguieron creciendo y no era de extrañar, ya que el año pasado la actriz y Benjamín Vicuña confirmaron que estaban esperando un bebé (Amancio que nació el 29 de julio) recién en la recta final del embarazo.

Luego de varios días de rumores y de que ninguna de las dos partes hablara al respecto, la ex Casi Ángeles que se encentra tomando unos días de descanso en Disney con sus hijos y con su hermano Agustín, rompió el silencio. “Para nada embarazada”, sentenció la actriz en un mensaje de WhatsApp que leyó Pía Shaw en el aire de Los ángeles de la mañana.

Más tarde, explicó: “Creo que lo que dijeron fue por los chupetes rosa que le compro a Amancio. Le compro muchas cosas rosas con flores como su cochecito y la gente cree que es de una nena”. De esa manera, la actriz que en mayo se reencontró con Benjamín Vicuña a quien no veía desde marzo ya que él estaba en Chile cumpliendo con algunos compromisos laborales, desmintió estar esperando su cuarto hijo.

Es que hace menos de un año Eugenia dio a luz a través de cesárea a Amancio, el menor de la familia. Recién cuando transitaba el sexto mes de embarazo, y tras fuertes rumores y señales confusas a través de las redes sociales, los papás confirmaron la noticia con una foto.

“Elijo creer, quiero creer que serás la protagonista de un futuro mejor para todos. Quiero creer que traerás la primavera llena de flores, dignidad y libertad. Quiero creer que recordaremos tu embarazo en cuarentena como una anécdota tragicómica rodeada de amor y reflexión. Elijo creer en la vida. Te esperamos ansiosos, así como esperamos ver nacer un nuevo mundo”, había escrito feliz en ese momento el ex protagonista de Argentina, Tierra de Amor y Venganza.

Amancio nació el 29 de julio del año pasado. Los actores ya eran papás de Magnolia que nació el 7 de febrero del 2018. Eugenia por su parte era mamá de Rufina de siete años fruto de su relación con Nicolás Cabré. Él con Pampita, que pronto tendrá una nena, fue papá de Blanca fallecida en el 2012, Bautista, Beltrán y Benicio.

Por estos días Suárez está en Miami con sus tres hijos y su hermano Agustín. Además de aplicarse la vacuna contra el coronavirus, enfermedad que contrajo en abril, tomaron un paseo por Disney y fueron la playa.

Ella ya había estado en Estados Unidos a principio de mayo. La acompañaron su mamá y sus hijos más chicos. Su viaje estaba previsto para abril, pero se postergó por su cuadro de coronavirus. En aquella ocasión ella fue al país del norte entre otras cosas para conocer a Felix, el hijo de Sofía Sarkany, una de sus mejores amigas fallecida el 29 de marzo de cáncer.

El bebé había nacido una semana antes gracias a una subrogación y la joven diseñadora había llegado a conocerlo cuando él lo fue a visitar a la habitación del hospital donde estaba internada. “Es un tema muy delicado, pero por suerte pude ver a la familia, pude conocer a su bebé. A eso fui”, fueron las pocas palabras que atinó a decir la actriz en aquel momento al llegar a la Argentina.

En el plano laboral, Suárez está enfocada en una nueva ficción que protagonizara junto a Vicuña, que será una producción de Kapow para Disney. La tira escrita por Ana Katz tiene como título tentativo “Sesiones”, y también serán de la partida Carla Peterson, Fernán Mirás y Julieta Cardinali.

