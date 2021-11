La China Suárez habló por primera vez tras el escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara

Compartir

Linkedin Print

En las últimas horas Eugenia China Suárez se convirtió en tendencia en Twitter. Por un lado, por las críticas que recibió por parte de su exsuegra, la madre de Benjamín Vicuña luego de haber quedado en el medio de la crisis matrimonial de Wanda Nara y Mauro Icardi después de que se confirmara que se encontró con el futbolista en un hotel de París (Francia) el fin de semana que la empresaria había viajado a Milán (Italia). Por el otro, porque se encuentra en Jujuy filmando nuevas escenas de Objetos, la película que protagoniza con el actor español Álvaro Morte, popularmente conocido por su personaje de El Profesor de La Casa De Papel.

El rodaje del filme comenzó en septiembre en Madrid (España) -de allí viajó al encuentro secreto con Icardi en París- y sigue por estos días en el norte argentino. Desde allí, la actriz realizó un conmovedor posteo en el que contó que estar ahí la moviliza y le recuerda a su padre, fallecido en 2012.

“Jujuy y alguna fibra que tocó en mí. Su música, sus colores, su energía. Volví a mi infancia en una noche. Colmada de recuerdos, imágenes. De mi papá y mi tío masticando coca y escuchando folclore en el living de mi casa. Una noche con mis hijos comiendo humitas y empanadas, escuchando música y entendiendo que nunca necesité más que eso para ser feliz”, escribió en su cuenta de Instagram junto con una serie de fotos y videos que retrató.

Además de sus compañeros de trabajo, elenco y trabajadores del rodaje, la actriz viajó acompañada por una amiga que se quedó al cuidado de sus hijos mientras ella estaba filmando. La China fue a Jujuy junto a Magnolia y Amancio, sus hijos menores, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Al respecto, Yanina Latorre expresó su indignación al contar la información de que ella viajó en primera clase mientras que su amiga y sus hijos lo hicieron en turista.

Por su parte, ella se mantiene al margen de cualquier polémica. Por caso, la única vez que habló del escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara fue a través de una carta pública que escribió en sus redes sociales y en la que dejó entrever que el futbolista le había asegurado que estaba en crisis con su esposa. Luego, el jugador admitió el encuentro en el hotel y la actriz no volvió a hacer referencia al tema.

En las últimas horas, dio una nota en lo que fue la primera desde que se desató la polémica. Fue en diálogo con el medio local Somos Jujuy y en la que se limitó a hablar de su estadía en la provincia por sus proyectos laborales. “Estoy muy contenta de estar acá trabajando, con mi familia, con amigos, con compañeros. Me encanta Jujuy, nunca había estado acá”, contó quien visitó Tilcara, Purmamarca y también irá a Salinas Grandes. En tanto, expresó sus intenciones de regresar de vacaciones para recorrer los lugares que no pudo en esta oportunidad.

“Mi papá era de Salta así que me crié escuchando folclore. Ayer fuimos a una peña parecida a una cerca de mi casa así que fue como volver a la infancia”, continuó la ex Casi Ángeles en la nota en la cual no precisó hasta cuándo se queda con el equipo de rodaje en Jujuy.

Por otro lado, se sabe que cuando finalice con sus compromisos laborales en la Argentina, volverá a Madrid para reencontrarse con su nuevo novio, el empresario español Armando Mena Navareño, a quien conoció por amigos en común durante su estadía y con quien hoy mantiene una relación a distancia.

En tanto, el viernes pasado grabó una nota con Alejandro Fantino que se verá por Star +. “Fue una charla profunda, relajada. Dicen que le preguntó un montón de cosas, es una entrevista larga”, contó De Brito sobre el mano a mano en el que además de su carrera profesional, habló de su vida privada y se especula que haya hecho referencia al escándalo que se desató a mediados de octubre cuando Wanda Nara lo hizo público.

Si bien desde la plataforma no anunciaron la fecha en que se saldrá al aire, las versiones indican que será la semana que viene, luego de que Wanda Nara y Mauro Icardi graben el especial con Susana Giménez desde París que se verá por la pantalla de Telefe. “Se está pensando en un pedido de perdón público”, aseguró Pía Shaw sobre la grabación que durará tres días en los que recorrerán la ciudad, la empresaria dará una entrevista íntima y también visitarán al futbolista en un entrenamiento del PSG, en donde también están los jugadores argentinos Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes.

Compartir

Linkedin Print