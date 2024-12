La China Suárez iniciará acciones legales contra Wanda Nara

El tenso encuentro entre Wanda Nara y Eugenia La China Suárez en un restaurante el jueves pasado revivió los conflictos del pasado, tras el affaire de la actriz con Mauro Icardi en 2021. Lejos de dar el brazo a torcer, la empresaria no solo la criticó duramente en su paso por el living de Susana Giménez, sino que también que expuso varios chats privados en las redes sociales. Ahora, la ex Casi Ángeles dejó en claro su hartazgo e irá a la Justicia para que tome cartas en el asunto.

A poco tiempo de conocerse la decisión de la artista, su abogado, Agustín Rodríguez, dio detalles de la situación ante el equipo de DDM (América). “Vamos a iniciar una acción civil por los daños y perjuicios que esta situación le está afectando a Eugenia. Y, además, estamos evaluando iniciar acciones penales porque esto es un evidente hostigamiento por parte de la señora Nara”, aseguró el letrado ante el equipo de Mariana Fabbiani. Al ser consultado por las pruebas que presentarán para fundamentar sus acusaciones, este expresó: “Fundamentalmente, los hechos que ocurrieron el día jueves. Tenemos numerosos testigos que pueden acreditarlo”.

“La versión de Eugenia es que se acercaron a saludar a L-Gante y Wanda. Automáticamente, las personas que estaban acompañándolo empezaron a hostigarla y a decirle cosas. De esto hay testigos, no solo con la China, sino también por parte del personal del restaurante”, detalló el representante legal respecto al episodio que vivió hace menos de una semana. Respecto al motivo por el que iban contra la animadora, él explicó: “Ella avalaba todo eso”. Y justificó por qué recién ahora su clienta resolvió accionar: “Las cosas las evalúa y las va masticando, después inicia las acciones. No hay obligación de hacerlo de manera inmediata”.

En alusión a las conversaciones privadas que compartió la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) en sus historias de Instagram, el abogado comentó: “Eso estuvo relacionado con el daño hacia ella. Hay un montón de afirmaciones por parte de la señora Nara que no tienen nada que ver con la realidad. Entre ellos, que Mauro le habría pagado la consumición, que se habría ido con él, que lo emborrachó y lo llevó en ese estado a una pericia psiquiátrica”.