La China Suárez mostró el look de su personaje de En el barro, la continuación de El Marginal

Sebastián Ortega amplía el universo de El Marginal con un nuevo proyecto titulado En el Barro, según se anunció en julio. Este spin-off explorará la vida en un penal de mujeres, revelando los secretos y las dificultades de sus internas. Eugenia La China Suárez hará una participación en esta nueva apuesta de Netflix, que luego de varios meses, las grabaciones llegaron a su fin y por medio de sus redes sociales, la actriz compartió algunos detalles de la fiesta y de su personaje.

A principios del mes de octubre, Eugenia mostró los detalles de su camarín con sus seguidores, pero se aseguró de no subir fotografías en personaje, hasta este momento. Con las grabaciones terminadas, el elenco y los trabajadores decidieron hacer una pequeña fiesta para festejar este hito y por primera vez se vio a la actriz de Casi Ángeles en el papel de presidiaria.

Por medio de sus historias de Instagram compartió las fotos del momento. En la primera se la puede ver a Suárez con cabello oscuro recogido hacia atrás, viste una camiseta sin mangas de color celeste, un short de color azul y el celular en la mano. Junto a ella está Camila Peralta, una de las protagonistas de la serie, y Federico Robledo, encargado del área de peinado.

En la siguiente fotografía se puede ver a un grupo de personas en el interior de una de las celdas, con fotografías pegadas en la pared y una alfombra en el suelo. La encargada de tomar la foto fue la actriz de Linda, quien tiene un corte en el labio y el ojo algo morado, lo que podría indicar que en algún punto de la tira tiene un enfrentamiento con otra de las presas. “El equipo y el elenco de tus sueños. Gracias por tanto”, escribió Luli Flores, la vestuarista del spin-off y a esto La China respondió con dos emojis, uno de corazón y otro llorando.

Pablo Culell, el productor artístico, subió una postal del último día de grabación. Allí se la puede ver a la ex de Benjamín Vicuña parada junto a varias de las actrices que forman parte de esta gran apuesta de la empresa de streaming: Camila Peralta, Ana Garibaldi y Erika De Sautu Riestra. Con un crop top rosa, un jean tiro bajo y nuevamente con el pelo atado, el personaje de la cantante genera más expectativa entre sus fanáticos.

La última foto que subió en sus historias está otra vez posando con el peluquero de la serie y con Peralta. Si bien todavía no se sabe el papel que va a encarnar Eugenia, se mostró que tiene las cejas cortadas a la mitad. Hasta el momento no hay fecha de estreno para esta nueva serie, sin embargo, la ansiedad entre los seguidores va en aumento y la esperan con muchas expectativas esta nueva historia que va levantando temperatura con cada información que trasciende al respecto.

Semanas atrás, Erika fue la encargada de hacer el pequeño tour, con un suave golpe en la puerta, pidió permiso para ingresar y se escuchó: “Adelante”. La primera imagen muestra un colchón inflable de color rosa, que tiene un respaldo, dos columnas en los pies a modo de castillo y un acolchado a juego.

Acostada con el guion frente a ella y el celular en la mano, la China comenzó a reírse, ya que la agarraron in fraganti. “En el pelotero, es la hija de Luli Pop que creció”, bromó Érika, generando más risas por parte de la cantante de “Corazón de Cartón”. El colchón no es la única comodidad con la que cuenta, sino que tiene una pequeña heladera de color rosa con stickers de Hello Kitty, un personaje animado del que se declaró fanática en más de una ocasión.