La China Suárez mostró su nueva casa en Turquía

Tal como las voces lo habían adelantado en el mundo del espectáculo, Mauro Icardi y la China Suárez se instalaron en su nueva casa en Turquía. El cambio se materializó en medio de los viajes de los hijos de la actriz, los entrenamientos del futbolista y salidas juntos, en una etapa que marcó el inicio de una vida en común en el barrio de Beşiktaş. Apenas instalada, la pareja ya generó un gran revuelo en las redes y los seguidores se volcaron tanto a comentar la mudanza como a analizar los primeros looks de la actriz.

Todo comenzó en redes, el espacio donde la pareja decidió documentar su mudanza. Después de publicar una imagen del último entrenamiento con el Galatasaray, el futbolista fotografió a su novia en un instante de relax bajo el sol, disfrutando del verano europeo. En la imagen, la actriz deslumbra con un vestido blanco de escote en V, cuello bobo con volados, falda con tablas y los breteles finos de una microbikini animal print en tonos anaranjados y negros, uno de los fenómenos de la temporada. Asimismo, completó el look con un peinado recogido en cola de caballo bien tirante y un maquillaje natural, con máscara de pestañas, rubor en las mejillas y labios sin color.

Mientras tanto, la exCasi Ángeles abrió a sus seguidores una ventana a la intimidad de la casa al posar en su propio vestidor. La actriz se mostró frente al espejo con su celular, permitiendo ver de fondo el mobiliario y el detalle de una isla en el centro del cuarto para más espacio de guardado. Instantes más tarde, compartió otra foto donde muestra el extenso patio, rodeado de vegetación verde y pasto impecable, luciendo un traje de baño de dos piezas color marrón con detalles negros.

La confirmación inapelable de la mudanza llegó hace exactamente una semana, con una imagen de un manojo de llaves. El llavero tenía grabadas las iniciales “M” y “E”, un guiño directo a su nombre completo. Junto a la foto, la actriz escribió: “Oficialmente mudados”. Los fanáticos detallistas advirtieron, además, la presencia de una escultura de león, símbolo recurrente tanto en publicaciones de Icardi como de Wanda Nara, lo que dio lugar a renovadas especulaciones y comentarios en el ambiente mediático.

Sobre la lujosa propiedad, Karina Iavícoli brindó detalles exclusivos en Intrusos (América): “Tenemos en exclusiva dónde van a vivir porque entre hoy y mañana están haciendo la mudanza a esta súper mansión. Ya habíamos adelantado que es muy cerca del Bósforo. El barrio se llama Beşiktaş. Es un lugar increíble. Tiene toda la mezcla de la parte europea de Turquía con toda la modernidad. Hay bares, teatros y galerías. Es espectacular”. Según la panelista, “Eugenia está comprando los muebles. Me contó gente muy cercana, que estos son los pasos que ellos van dando, porque es una casa que la van a poner como nueva, con todas las comodidades y es un lugar realmente hermoso donde le va a permitir también a ella moverse sola si quiere”. Agregó además que “tuvo varias ofertas de trabajo en Turquía y está viendo cuáles acepta porque la carga horaria de él es importante y está mucho tiempo fuera de la casa. Así, cada uno, aunque estén juntos, empieza a hacer su vida. Es hermoso el lugar”.

Esta mudanza implicó una reorganización profunda para todo el núcleo familiar. Rufina, hija mayor de la actriz, iniciará el ciclo escolar en un colegio turco y atraviesa el proceso de adaptación a nuevas costumbres y rutinas, aunque por estos días regresó a Buenos Aires “porque extrañaba a su papá y a sus amigos”.

“La prioridad siempre fue acordar en función de las decisiones de Rufina”, sostuvo Nicolás Cabré cuando le consultaron por la decisión de la niña de vivir en Turquía. Por su parte, Magnolia y Amancio, los hijos menores con Benjamín Vicuña, en cambio, regresaron también a Buenos Aires acompañados por la abuela materna, dado que el padre no autorizó su permanencia en Turquía por el mismo período.

Por ahora, la pareja disfruta de sus días a solas en la nueva casa, y así, en medio de cambios, compromisos laborales, acuerdos familiares y miradas del espectáculo, Icardi y Suárez comienzan una nueva etapa juntos bajo el sol de Turquía.