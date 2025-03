La China Suárez publicó una foto al borde de la censura: la frase romántica de Icardi

Después de casi dos semanas alejada de las redes sociales, la China Suárez volvió a utilizar su cuenta de Instagram. El primer posteo fue uno junto a Mauro Icardi, con quien fue al cumpleaños de 40 de Mery del Cerro durante el fin de semana. A las pocas horas, subió una segunda publicación que generó los suspiros de su pareja.

Con tan solo cuatro fotos, Eugenia logró elevar la temperatura de su perfil. Con una postal en blanco y negro desde la cama, con el pelo todavía despeinado y cara de dormida, posó con el cubrecama sobre su cuerpo. En una está mirando a cámara y en la otra está acostada, con el fotógrafo parado en una de las esquinas de la cama.

Fiel a su estilo, también compartió con sus seguidores una imagen en primer plano de su rostro, lo que generó una catarata de comentarios por parte de los internautas. Entre los comentarios destacó el de Icardi, que en italiano escribió: «Buenos días, princesa“.

Pero el delantero no se conformó con el comentario que dejó en el posteo, y sumó otro mensaje, esta vez en sus historias de Instagram. Para este eligió la foto de la actriz en la cama mirando a la cámara y se hizo una pregunta que él mismo respondió: “¿La novia más linda de todas? Sí, la tengo yo“. Estas declaraciones románticas son moneda corriente en la pareja, que desde que hicieron pública su historia de amor en cada ocasión que pueden dejan en claro que lo siente por el otro.

De esta manera, los novios parecen ponerse al día luego de un prolongado silencio en redes. Todo se originó luego del episodio que protagonizó Icardi con Wanda Nara en el edificio en el que vive la empresaria con sus cinco hijos, en el que se filtraron una serie de videos del violento episodio que se vivió esa noche de viernes. En este contexto, Suárez volvió a la escena pública con una publicación que viaja al pasado y que tiene que ver con una de sus amistades del medio.

La ex integrante de Casi Ángeles posó junto a Icardi en una serie de imágenes donde ambos lucieron conjuntos denim en un estilo que evocó la moda de la década de 1980. “Fiesta de cumpleaños de los 80”, escribieron en inglés, como acompañamiento de las postales que protagonizaron ambos, en alusión al festejo temático que llevó a cabo Del Cerro, según contó el panel de Intrusos (América), en el que se reencontró con varios miembros del elenco de la novela de Cris Morena y con quien se distanció a causa de diferentes razones, este fue el caso de Gime Accardi, Nico Vázquez, Paula Chavez y Pedro Alfonso, quienes fueron sus amigos durante años, pero a causa de diferentes actitudes de la actriz de Linda las amistades llegaron a su final.

Ella eligió un top escotado con hebillas doradas, acompañado de un pantalón de tiro alto y cinturón con detalles metálicos, mientras que él apostó por una campera de jean combinada con una remera blanca al cuerpo y jeans clásicos. Ambos completaron el look con gafas de sol oscuras y una actitud desafiante que no pasó inadvertida.

Lejos de mostrarse afectada por las críticas y el entorno mediático adverso, la actriz se mostró segura junto a Icardi. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, fueron tomadas en la entrada de la casa de los sueños de Nara, en un exclusivo barrio privado de Nordelta, que el delantero del Galatasaray habría comprado cuando comenzó el conflicto legal con la mamá de sus dos hijas. Para marcar que la propiedad es completamente de él, en la puerta tiene una alfombra con sus iniciales, gesto que en las redes no pasó desapercibido.