La China Suárez publicó una foto de su novio español en la cama

Viven una relación a distancia. Aunque dentro de poco esperan poder vivir en la misma ciudad. Mientras tanto hacen lo que pueden: ella viaja a visitarlo cuando sus compromisos familiares y laborales se lo permiten. Y cuando no, se ven a través de videollamadas y se expresan su amor con románticos posteos en las redes sociales.

Eugenia La China Suárez publicó en su cuenta de Instagram una foto de su novio, el empresario español Armando Mena Navareño en la cama. Y acompañó dicho posteo con el emoji de un corazón de fuego. Allí, el joven está boca abajo, con la cabeza apoyada sobre su almohada y mirando a cámara.

¿Cómo reaccionó él ante la publicación de ella? Compartió una captura que tomó durante una videollamada que hicieron a la distancia: es que la actriz se encuentra en la Argentina porque este lunes 7 de febrero su hija Magnolia está cumpliendo cuatro años. Por caso tanto ella como su ex pareja, y padre de la niña, Benjamín Vicuña, le dedicaron emotivos posteos en sus redes sociales.

Su historia. La China Suárez y Armando Mena Navareño están juntos desde noviembre del año pasado, pero recién en los últimas semanas decidieron hacer pública su relación y expresar su amor a través de románticos posteos en las redes sociales. La actriz argentina y el empresario español apuestan a un romance que viven a la distancia pero que, según los planes de ella a futuro, quieren que sea en la misma ciudad.

Todo comenzó el año pasado, cuando la ex Casi Ángeles viajó a Madrid (España) a filmar Objetos, la película que protagoniza junto a Álvaro Morte, popularmente conocido como El Profesor, de La Casa De Papel. Allí, conoció a este empresario poco tiempo después del escándalo en el que quedó involucrada luego de que Wanda Nara se enterara del encuentro en un hotel de París (Francia) con su marido, Mauro Icardi.

Una vez que finalizó sus compromisos laborales en Europa, la actriz regresó a la Argentina para que sus hijos se reencontraran con sus respectivos padres -Rufina, con Nicolás Cabré; y Magnolia y Amancio, con Benjamín Vicuña- y luego volvió a España para ella ver a su pareja. Así, va y viene. En tanto, hay quienes aseguran que mantuvo profundas conversaciones con sus ex para ver si les daba el permiso a sus hijos para instalarse allí con ella y poder continuar con su carrera profesional.

