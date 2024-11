La China Suárez regresó al país y se volcó de lleno a un proyecto laboral

La China Suárez regresó a la Argentina luego de un fin de semana se convirtió en el centro de atención del mundo del espectáculo y del deporte por sus salidas con el piloto de automovilismo Franco Colapinto. La ex Casi Ángeles llegó al aeropuerto de Ezeiza en un vuelo proveniente de España y casi sin escalas se dirigió a uno de sus trabajos que generó más expectativas entre sus seguidores: las grabaciones en la serie En el Barro, la secuela de El Marginal que reúne a otras grandes estrellas en su elenco.

Este martes, La China arribó al país, donde la esperaba su amigo y estilista, Juan Manuel Cativa, quien intentó respaldarla ante las cámaras de la prensa. Llevaba un look tranquilo que consistía en una remera roja con un estampado en letras blancas, un largo collar plateado, complementado con su larga cabellera recogida en una trenza. Y, fiel a su estilo, se decidió por un maquillaje natural con un delineado sencillo en sus ojos.

Tan solo unas horas luego de su llegada a Ezeiza, la actriz se dirigió a los estudios donde se graba la serie creada por Sebastián Ortega. “Última semana”, escribió, junto a un emoji de una carita derretida y otra de un corazón rojo, en un video que subió a su cuenta de Instagram. En este se podía apreciar a diferentes miembros de la producción disfrutando de las delicias que tenían para degustar, entre las que se destacaban canapés, arrollados, empanadas y sándwiches.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Suárez hace alusión a este proyecto. De la mano de figuras como Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Ana Rujas, Carolina Ramírez y Ana Garibaldi, quien interpretaba a Gladys Guerra, la esposa del inolvidable Mario Borges de Claudio Rissi, ella se sumará al penal de mujeres que retratarán para la plataforma de Netflix.

Para sumarse a este desafío, la propia China se encargó de decorar su camarín a su gusto. La habitación de la intérprete quedó expuesta gracias a Erika De Sautu Riestra, otra de las protagonistas de la tira, quien filmó todos los detalles y lo subió en las redes. Con el permiso de su dueña, la actriz compartió toda la decoración del lugar, que iba desde un colchón inflable de color rosa con respaldo y con dos columnas a sus pies similares a un castillo, una mesa con temática de Hello Kitty y hasta un peluche de dicho personaje disfrazado de Chucky. Además, para tener a sus hijos presentes, la artista de 32 años le sumó una foto de Rufina, Magnolia y Amancio.

Estos detalles no solo dejaron entrever el gran compromiso con su papel en el drama, sino también el toque de diversión que le pone a su trabajo. Y, por si fuera poco, dejó asentada su decisión de encarnar su papel luego de cambiar un poco su aspecto, ya que decidió realizarse un corte en cada una de sus cejas para darse un aspecto temible ante los futuros espectadores.