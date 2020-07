La China Suárez repudió la cruel actitud de una mujer que maltrató a un perro en la vía pública

Compartir

Linkedin Print

La actriz no ocultó su rechazo al ver a una persona pegándole a su mascota. Fiel a sus principios, no dudó en hacer pública la historia.

Amante y defensora de los animales, Eugenia la China Suárez suele estar atenta a lo que acontece en este plano. En las últimas horas, no ocultó su indignación al ver a una mujer maltratando a su perro en la calle. En el video se puede ver cómo la señora en cuestión, antes de cruzar la calle, le tira golpes de puño a su mascota y le sacude la cabeza tironeándolo desde la cadena con la que lo pasea.

Al verlo, su palabra no tardó en hacerse presente en las redes sociales. Allí cuenta con miles de fanáticos que están al tanto de lo que expone. “Miren qué amorosa… el miedo que le tiene su perro bastaría para condenarla sin más pruebas”, comenzó indignada, y prosiguió por la misma senda: “¿Alguien la conoce? El maltrato animal es un delito. La Ley 14346 acarrea una pena de 15 días a un año de prisión”, detalló la actriz sobre una publicación que difundió el relacionista público Tutti Diez.

“Hoy, sobre avenida Alvear y Callao presencié a esta mujer pegarle dos patadas a su perro mientras caminaban. Logré sacar el teléfono a tiempo para grabarla y registrar cómo prosiguió a pegarle tres trompadas, de la nada, mientras esperaban para cruzar Callao. Indignante. Ayuden a difundir, por favor”, fue el mensaje de Diez que la actriz compartió en sus redes sociales.

Euge fue una de las que días atrás se pusieron al frente de una familia de carpinchos que fueron echados del country Abril. “Ustedes, que siempre me ayudan, necesitamos que me ayuden a hacer ruido. Los animales están hace dos meses fuera del predio, fueron desplazados de su lugar. Una familia de 9 carpinchos, de los cuales, al día de hoy, quedan 6. Mataron a uno y dos desaparecieron. La Fiscalía, a raíz de la denuncia, hizo su trabajo, como debería haberlo hecho hace dos meses. Ahora falta que el juez firme para poder sacarlos de ahí. Hay muchos lugares donde los pueden recibir y que vivan tranquilos”.

El mensaje llegó a destino gracias al estado público que tomó el caso y estos animales silvestres fueron reacomodados en un hábitat acorde a ellos. Ella fue la encargada de ir informando el paso a paso de la historia hasta su final feliz.

El amor por el reino animal está representado en su casa, puertas adentro. Los atiende y sufre en carne propia lo que les pasa. Incluso, hace un año, no ocultó su dolor cuando falleció Bandida. En su hogar tiene 12 perros y esto le trajo más de un planteo de parte de Benjamín Vicuña. Si bien a él también le gustan, es del grupo de personas que dicen que los perros deben estar afuera y no adentro, conviviendo con ellos. Como contrapunto, ella insiste en que son parte de la familia y que deben compartir los lugares comunes. No les escatima el sillón ni mucho menos que se suban a la cama, junto a sus hijas.

¿Quién ganó esta partida? “Creo que el caso de los perros es como el de los fumadores: cuando uno va a la casa de alguien que fuma, ellos ni se enteran de que hay olor a cigarrillo. Es como que están acostumbrados. Bueno, me pasa lo mismo, me acostumbré, efectivamente, al olor a perro. Eso sí, a mí me toca limpiar la caca de todos, que son un montón, como 12. Arrancamos con tres, pero como a mi mujer le gustan mucho, adoptamos tres más, nacieron cachorros… y bueno, son varios”, había confesado Benjamín meses atrás sobre el tema.