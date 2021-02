La China Suárez reveló cuál es el problema de Benjamín Vicuña: “Dice que se siente ‘papuchi'”

Compartir

La actriz puso en evidencia una confusión de palabras de su marido y se divirtió imitando su tonada chilena.

Benjamín Vicuña lleva ya varios años viviendo en la Argentina. Sin embargo, el actor nacido del otro lado de la Cordillera de los Andes no perdió su característica tonada chilena. Y está claro que hay algunos modismos locales que todavía no tiene del todo incorporados a su lenguaje. Por eso, sin poder dejar de reírse por su confusión, Eugenia La China Suárez decidió mandarlo al frente después de que el actor confundiera el término “papuchi” con “pachucho”.

“Lo voy a decir”, comenzó explicando la actriz en una de sus historias de Instagram. E indagó a su marido, que estaba fuera de plano. “¿Cómo te sentías recién?”, le preguntó divertida. Y, de fondo, se escuchó la voz del galán diciendo con seguridad: “Papuchi”.

¿A qué se refería el actor? “Benja tiene un problema con las palabras y dijo que recién, mientras volvía caminando, le agarró como frío después de entrenar. Y me dice: ‘¿Viste cuando te sentís ‘papuchi’? Yo le respondo: ‘¿Cómo ‘papuchi’?”, relató la China imitando la tonada de Vicuña.

Y siguió parodiando a su marido: “‘Papuchi’, cuando te sentís ‘papuchi’”. Pero luego aclaró que, en realidad, lo que el chileno quería decir era que se sentía “pachucho”, término coloquial que se utiliza para decir que alguien está débil, decaído o ligeramente enfermo.

Por estos días, La China y Vicuña se encuentran trabajando a pleno. Luego del éxito de Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV), volvieron a compartir un set, esta vez, en una comedia producida por Kapow para Disney y dirigida por Ana Katz que se está filmando en estos días. Y esto no sólo les demanda muchas y agotadoras horas de rodaje, sino que también los obliga por protocolo a hisoparse dos veces por semana.

A principios de este mes, cuando Carolina Pampita Ardohain regresó de sus vacaciones en México y contrajo coronavirus, todos se pusieron en alerta. Es que los tres hijos que Vicuña tuvo con la actual esposa de Roberto García Moritán, Bautista, Beltrán y Benicio, habían estado en contacto con los chicos que el chileno tiene con La China, Magnolia y Amancio, y también con Rufina, la pequeña fruto de la relación de la actriz con Nicolás Cabré. Sin embargo, por lo que se supo, ninguno de ellos se habría contagiado la enfermedad.

Cabe señalar que, aunque en otros tiempos estuvieron muy enfrentadas, hoy La China y Pampita mantienen una relación cordial ya que forman parte de una gran familia ensamblada. Y, según trascendió, después de este episodio mantuvieron una charla privada en la que la modelo intentó tranquilizar a la actriz, asegurándole que los chicos se sentían bien, y le pidió disculpas por lo molesto de la situación.

Ardohain, por su parte, tuvo que transitar la enfermedad con un embarazo de cuatro meses y sufriendo por le hecho de no poder abrazar a sus hijos. Pero, días atrás, su marido publicó una foto de la modelo con su panza en primer plano, que dejó en claro que a pesar de haber experimentado algunos síntomas y continuar con el aislamiento, no ha tenido mayores complicaciones.

