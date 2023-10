La China Suárez reveló qué la hace mejor persona: «No saben lo feliz que soy»

Como madre de tres chicos, Eugenia La China Suárez está acostumbrada a la rutina de levantarse muy temprano para llevar a sus hijos al colegio. Y, siendo una de las actrices más convocadas de la Argentina, suele continuar su día con largas jornadas de filmaciones. De hecho, por estos días, la joven está promocionando El Duelo, la película que protagoniza con Joaquín Furriel, pero ya comenzó otro rodaje. “Nuevo personaje, nuevo proyecto. Linda”, escribió hace unos días en su cuenta de Instagram sin dar mayores detalles del trabajo al que está abocada pero mostrando el increíble cambio de look que le demandó el guión.

Lo cierto es que, aunque ama profundamente su profesión, La China se sinceró con sus seguidores compartiendo un video en el que explicaba qué detalle de la vida cotidiana la pone de muy buen humor. “Hoy me tocó filmar a la tarde, tenemos jornada nocturna. ¿Y saben qué pienso? Cuánto mejor persona soy cuando no madrugo”, reflexionó la actriz frente a la cámara de su celular.

Y siguió: “O sea, madrugué por los niños y el colegio, pero después me volví a meter en la cama un ratito y soy mucho más feliz”. Cabe recordar que Suárez es mamá de Rufina, de su relación con Nicolás Cabré, y de Magnolia y Amancio, de su pareja con Benjamín Vicuña. Y suele compartir gran cantidad de tiempo con sus hijos, lo que sin duda también le demanda mucha energía.

“Yo sé que dicen que hay que despertarse a las 5 de la mañana para ser exitoso, pero no saben lo feliz que soy, cuánto más feliz soy y posta mejor persona”, cerró La China en el video, dejando en claro que entra en la categoría de personas denominadas “búhos”, a las que les encanta acostarse tarde y no tener que madrugar, y no de las “alondras”, que prefieren irse a dormir temprano y aprovechar las primeras horas del día.

La semana pasada, con motivo del Día de la Madre, Eugenia recibió un conmovedor saludo por parte de Cabré, con quien mantiene una excelente relación a diez años de su separación. “Muy feliz día!! @sangrejaponesa. Qué paz saber que a Rufi le tocó la mejor de todas”, escribió el protagonista de Los mosqueteros del rey junto a una foto de su ex y su hija. Y luego hizo extensivo el saludo a su propia mamá y a “todas las madres” en esa fecha tan especial.

Emocionada, Suárez compartió la publicación junto a tres emojies: uno de asombro, otro de llanto y un corazón. Y puso de manifiesto que la crianza de la niña era una tarea conjunta. “Gracias. Es en equipo”, escribió la actriz y cantante, que también logró mantener un buen vínculo con Vicuña, aunque la relación no sea tan fluida, y ha compartido celebraciones con Carolina Pampita Ardohain, madre de los hermanos de los dos niños que tuvo con el chileno.

Hace un par de meses, entrevistado por Catalina Dlugi para Agarrate Catalina (La Once Diez), Cabré se había sincerado en relación a su vínculo con la ex Casi Ángeles. “Gracias a Dios tenemos la relación que tenemos. Es mi familia y siempre lo va a ser, y voy a estar para lo que sea. Creo que tengo mucha suerte y formamos un equipo divino, me da mucha alegría que así sea”, aseguró.

Además, el actor habló de la actualidad de su hija, que crece con dos padres públicos y exitosos. “Rufi entiende cómo es el trabajo de la mamá y el mío. Ella sabe lo que hacemos y que todo tiene un por qué y lo comparte y lo vive con nosotros”, aseguró quien también es director de Tom, Dick & Harry.