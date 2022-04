La China Suárez se hartó de los rumores y publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales

Compartir

En los últimos días, el nombre de Eugenia La China Suárez volvió al primer plano de los escándalos mediáticos. Un nuevo mensaje que le habría mandado a Mauro Icardi mientras Wanda Nara estaba en Buenos Aires activó las alarmas del culebrón mediático del último semestre. Para colmo, el futbolista le mostró el mensaje a su esposa, que no dudó en hacerlo público. “Me espero todo lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera. Para mí está cerrado el tema”, dijo la empresaria, antes de mostrar las pruebas.

En ese contexto, y tal como había ocurrido allá por octubre pasado cuando estalló el primer escándalo, la ex Casi ángeles había mantenido distancia y silencio, enfocada en diferentes proyectos artísticos y preocupada por un reciente hecho de inseguridad ocurrido en el barrio donde se encuentra la casa que está refaccionando. Así estuvo hasta la noche de este viernes, que en medio de la calma del feriado, acudió a sus historias de Instagram para manifestar su enojo por algunos trascendidos.

La actriz escribió un texto en letras blancas sobre un fondo negro y sin otro aditivo más que las palabras. “Sigan. Metiéndose en la vida y cama de las mujeres, sigan. Exponiendo, intentando, hundir, mintiendo. En unos años seguramente estemos hablando del acoso y la carnicería mediática, y estaremos lamentándonos. De los desalmadxs que se sientan a decir pelotudeces porque les pagan. Los primerxs que lamentan cuando alguien se mata porque le hacen bullying, hacen lo mismo y peor. Hostigan, disfrutan y difunden mientras se ríen cuando se filtran fotos de una mujer desnuda sin su consentimiento. Son el mal”.

Apenas un rato antes de esta catarsis, Eugenia estaba enfocada en su regreso a una disciplina artística que había abandonado hace un tiempo. Es que mientras se prepara para regresar a España para ser parte de la entrega de los Premios Platinos, y al tiempo en el que aumentan los indicios de una distancia con su novio español Armando Mena Navareño, la actriz encuentra refugio las canciones.

Hace unos días que la actriz viene dando indicios en sus redes sociales de esta nueva faceta, que retoma luego de su experiencia en el programa Casi ángeles y la banda Teen Angels. Siempre con un halo de misterio, la ex protagonista de ATAV fue soltando detalles hasta que en la noche del viernes compartió el adelanto del clip que grabó con el músico cordobés Santiago Celli y que se publicará el próximo jueves.

En su feed de Instagram, Eugenia compartió con sus más de cinco millones de seguidores un pequeño fragmento de la canción que se llama “El juego del amor”. En una filmación en blanco y negro, la actriz y el compositor caminan en dirección opuesta en una ciudad amenazada. Sobre una melodía inquietante, los protagonistas transmiten una calma que solo parece alcanzarlos a ellos. Hasta que se dan cuenta que algo pasa en el cielo, pero todo queda en intriga, hasta saber cómo sigue la historia.

Previo a estas publicaciones, la actriz se había mantenido algo alejada de las redes, en los días en los que volvió a estar en el candelero. Apenas recurrió a sus historias, para compartir una imagen acorde a la celebración del Día internacional del beso, en la que se la veía junto a su hijo Amancio. Entre la agenda de la actriz, figura un inminente viaje a España, ya que participará de la ceremonia de los Premios Platino que se llevará a cabo el 1° de mayo en Madrid y que conducirá su amiga Lali Espósito.

