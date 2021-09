La China Suárez y Nicolás Cabré se mostraron en público junto a su hija

Compartir

Los filmaron en el colegio de la nena. Sucede a semanas de que la actriz se separa de Benajamín Vicuña y el actor, de Laurita Fernández. Desde que se separaron mantienen una relación muy cordial.

Aunque están separados desde hace años Eugenia la China Suárez y Nicolás Cabré siempre estarán unidos por su hija Rufina, de ocho años. La relación entre ellos es cordial y el las últimas horas se los pudo ver juntos.

La ex pareja estuvo en un conocido colegio de Pilar donde querrían anotar para el año que viene a su única hija en común. “La China había anotado a su nena pero no llegó a ir, ahora fue a Los Robles, es muy tradicional de Buenos Aires y muy católico, es una escuela integral y muy cerca de la casa donde se va a mudar ella. Este colegio es bastante caro, un chico en primaria puede salir 50 mil pesos, ella entiendo que mandará a los tres niños”, dijo Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana.

La panelista además contó que “se armó revuelo” en el lugar cuando llegaron los actores junto con su hija y que la ex Argentina, tierra de amor y venganza está yendo mucho a su nueva casa ya que se quiere apurar para dejar cuanto antes al casa que alquilaba con Benjamín Vicuña.

La actriz fue noticia hace unas semanas luego de que el actor chileno confirmara su separación a través de las redes sociales, tras cinco años de relación y dos hijos en común, Magnolia de tres años y Amancio de uno. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, había escrito él.

Los actores se habían conocido en el 2015 cuando ambos hicieron el filme El hilo rojo. En ese momento vivieron un confuso episodio cuando Pampita, según ella aún en pareja con el papá de sus hijos, fue al motorhome de los artistas y vio “lo peor que puede ver una mujer”. En ese momento Benjamín no se pronunció al respecto, aunque sí Eugenia, que dijo que no estaba pasando nada con su compañero y que la jurado de La Academia había sido violenta con ella.

Meses más tarde, en mayo del 2016, coincidentemente con el estreno de la película, la ex Casi Ángeles y el chileno confirmaron su romance. Al año siguiente, ella anunció en un móvil que estaba embarazada. Así el 7 de febrero del 2018 sellaron su relación con la llegada de su primera hija en común, Magnolia. Ella ya era mamá de Rufina y él de Blanca (fallecida en el 2012), Bautista, Beltrán y Benicio de su relación con Carolina Ardohain.

En el 2019 luego de un año intenso de trabajo en la tira de Polka ATAV la pareja tuvo un impase de unos dos meses y hacia fin de año ya se volvieron a mostrar juntos. Meses más tarde y luego de los crecientes rumores, confirmaron que estaban esperando su segundo hijo juntos y el 29 de julio nació Amancio.

Este año, una vez más volvieron a sonar los rumores de ruptura ya que además estuvieron mucho tiempo distanciados físicamente porque él tuvo que viajar a Chile por compromisos laborales y luego, debido a las restricciones para frenar el avance del coronavirus, no pudo volver cuando tenía estipulado.

Así, Eugenia estuvo en muchos momentos importantes, y difíciles, sin el apoyo (al menos no en persona) de su pareja. Pasó su cumpleaños en marzo con sus hijos sin él y tuvo coronavirus. Sin dudas lo más duro para ella fue transitar el duelo por la muerte de su amiga Sofía Sarkany a fines de marzo. Además, viajó varias veces a Miami con sus hijos y sin el chileno, en uno de esos viajes se juntó con la familia Sarkany y pudo conocer a Félix, el bebé recién nacido de quien había sido su compañera de vida.

