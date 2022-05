La CIDH levantó las medidas cautelares en la Comunidad Indígena «La Primavera»

Compartir

El pasado 3 de mayo de 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió levantar las medidas cautelares otorgadas a favor de los miembros de la Comunidad Indígena Qom Navogoh “La Primavera” en la Provincia de Formosa.

En lo medular la decisión de la Comisión que funciona en el ámbito del sistema de protección de los Derechos Humanos de la OEA valoró que no resulta controvertido que el Estado nacional y provincial han adoptado, particularmente, las siguientes medidas a lo largo del tiempo: diversos espacios de interlocución y búsqueda de acuerdos con la representación e integrantes de la comunidad desde el otorgamiento de las medidas cautelares en el 2011, sea mediante reuniones de trabajo, participación en Mesas de Diálogo u otros espacios destinados para ello como el Consejo Provincial de Seguridad; los cuerpos de seguridad involucrados presuntamente en los hechos de noviembre de 2010 no prestan servicio en la comunidad; medidas para acompañar el retorno de integrantes de la comunidad a su territorio, incluyendo al señor Félix Díaz.

Además, el establecimiento de enlaces entre las personas beneficiarias y el Estado en el marco de las acciones de implementación de las medidas cautelares; presencia de un contingente de seguridad, que incluye a operativos de la Gendarmería Nacional, como parte de las medidas a adoptarse en territorio comunitario, operáticos de seguridad, y el reforzamiento de estas según se presentaron determinados eventos; redacción, aprobación e implementación de un “Protocolo de Intervención de las Fuerzas de Seguridad y Policiales” en la comunidad, mediante el cual se definió la intervención y actuación de la Gendarmería Nacional como fuerza de seguridad nacional en el territorio comunitario de forma conjunta a la Policía Provincial.

También, información sobre el desarrollo de las investigaciones a nivel interno por los hechos ocurridos en 2010 y que motivaron el otorgamiento de las medidas cautelares, así como resultados de las investigaciones sobre los hechos alegados que habrían acaecido respecto de diversos integrantes de la comunidad a lo largo del tiempo de vigencia.

La Comisión valora positivamente las medidas adoptadas por parte del Estado en implementación de las presentes medidas cautelares. Si bien la representación ha indicado que tales medidas no representan un cumplimiento de las medidas cautelares, la Comisión considera que las medidas identificadas reflejan, por el contrario, que medidas concretas fueron adoptadas a lo largo del tiempo.

Asimismo, visibilizan que las medidas implementadas fueron fruto del consenso con la representación y miembros de la comunidad.

En consecuencia, y tras la aplicación de tales medidas, la Comisión advierte que ambas partes coincidieron en que el marco fáctico que valoró la Comisión en el 2011 – esto es el momento temporal de otorgar las medidas cautelares – ha cambiado y no se encuentra actualmente vigente. Tales consideraciones resultan relevantes a la luz de los requisitos reglamentarios y sobre las valoraciones que exige el reglamento en atención a la situación actual de las personas.

