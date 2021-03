La ciudad amaneció con panfletos y pintadas contra la oposición

Compartir

Un escenario particular se observó la mañana de ayer en la ciudad ya que calles y avenidas amanecieron con miles de panfletos dispersados, todos cargados de insultos contra la oposición formoseña, despotricando puntualmente contra la concejal Gabriela Neme, Luis Naidenoff, Ricardo Buryaile y el canal nacional TN “Todo Noticias” que semanas atrás había arribado a Formosa a cubrir movilizaciones y situaciones que se padecen en el interior provincial. La concejal Neme también padeció pintadas en su domicilio particular

Los panfletos y pintadas no tenían firmas, ni sector o rama política que se adjudique los mismos. Todos eran anónimos.

A los opositores los trataron de “mercenarios, de buscar multiplicar contagios, de mentirosos y de asesinos”.

Gabriela Neme incluso denunció que le pintaron agravios en el frente de su casa. Por las redes, dijo que no le meterán miedo.

Malestar de formoseños

Fueron muchos los ciudadanos formoseños que expresaron su malestar por lo ocurrido, sobre todo en las redes sociales, donde aseveraron que esta situación “solo genera más daño”, no solo a los formoseños como comunidad, sino que al medio ambiente y aseguraron que los papeles luego deberán ser barridos por trabajadores municipales o cooperativistas.

“Es vergonzoso y de una bajeza nunca vista lo que hacen, esos panfletos que salen caros de imprimir van a ir a parar a las bocas de tormenta, ese dinero gastado hubiese servido mejor si lo destinaban a cuadernos o comida para la gente, es indignante lo que hacen”, expresó una formoseña.

Repudio

Cabe señalar que el ministro de Gobierno, Jorge González expresó su rechazo a las pintadas y aseguró que “repudiamos este tipo de acciones, que son de características muy particulares”.

“Como gobierno repudiamos etas pintadas y la utilización de este tipo de panfletos”, aseveró.

