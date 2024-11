Clorinda: se debe fijar la fecha de los comicios para elegir nuevo intendente

Ariel Caniza, intendente interino de la localidad de Clorinda dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de los plazos que tiene la segunda ciudad para llamar a elecciones y así elegir a un nuevo intendente tras el fallecimiento del Primer Mandatario, Manuel Celauro. Aseveró que tienen de 30 a 180 días para hacerlo, de allí comenzarán a correr los tiempos de campaña y trabajo arduo. El presidente del HCD también habló acerca de ser candidato y dijo que “no hay un solo Sacerdote que no quiera ser Papa”.

Caniza comenzó diciendo: “tras la lamentable y repentina partida de nuestro Intendente Manuel Celauro a quien la ciudadanía lo votó cinco veces, nos dimos a la tarea de trabajar haciendo lo mejor que se puede”.

“Tuve que hacerme cargo del interinato en la Comuna y en esas funciones que hoy me toca cumplir y que no sólo es administrativa sino que hace también guiar al equipo para que se pueda trabajar de la misma manera que estábamos trabajando para poder tener los servicios esenciales en la ciudad”, acotó.

Asimismo señaló que otra de las responsabilidades que tiene es fijar una fecha para las elecciones para intendente de la ciudad de Clorinda dentro de los plazos que marca el artículo 171 en donde se da un plazo de 30 días desde que se sume el interinato, plazo que vence el próximo 14 de noviembre.

Se explayó diciendo “nos reuniremos con la Junta Electoral y definiremos esta cuestión. Vamos a ver cuales son las condiciones ya que también tenemos que confeccionar un padrón nuevo, solamente de Clorinda. Tenemos un tiempo prudencial y también tenemos que ver porque se vienen las ferias judiciales y todas esas cuestiones tenemos que ir analizando para poder determinar una fecha”.

Consultado acerca de si se postulará como candidato a intendente, señaló que “se viene trabajando con el equipo institucional y político y seguro que cuando las fechas nos corran, lo analizaremos entre todos. Hoy lo que a mi me toca es cumplir el tiempo de gestión hasta el día en que la ciudadanía elija a sus candidatos y allí nosotros poder ver quienes van a asumir como candidatos”.

“Creo que no hay un solo Sacerdote que no quiera ser Papa, todos tenemos aspiraciones y todos tenemos la oportunidad y también los conocimientos de gestión y eso es lo que vamos a analizar cuando llegue el momento de hacerlo”, cerró.