La Ciudad de Formosa ya tiene su bandera oficial: un símbolo de identidad y pertenencia

El Intendente de la Ciudad de Formosa, Ing. Jorge Jofré, destacó la importancia de la reciente entrega de la bandera oficial al Concejo Deliberante. Este acto, que formaliza la insignia municipal, marca un hito en la identidad de la capital formoseña y abre un nuevo camino para su promoción a nivel nacional.

“Hoy estamos cumpliendo con la parte formal de entregarle al Concejo Deliberante la bandera oficial de la ciudad de Formosa, que ya fue aprobada por ordenanza, que era el paso que faltaba”, afirmó el intendente, visiblemente satisfecho.

El evento contó con la presencia de los creadores de la bandera, así como del jurado que evaluó las propuestas presentadas. Esto, según Jofré, le da un marco de legitimidad y consenso a la nueva insignia.

“Estuvimos acompañados por los creadores de la bandera, como así también con el jurado que evaluó los trabajos presentados y las presentaciones que se hicieron vía web. Así que, muy contento de poder haber oficializado ya la bandera de la ciudad de Formosa, que es una más dentro del concepto de municipios que ya cuentan con su bandera”, comentó el intendente.

Símbolo de identidad y embajadora cultural

La oficialización de la bandera de la ciudad no es solo un acto protocolar. El Intendente Jofré enfatizó su rol como embajadora de la cultura y la historia formoseña.

“A partir de ahora, cualquier embajadora que lleve a otra provincia la bandera municipal la va a representar”, resaltó Jofré.

El municipio ya se encuentra trabajando en la producción de réplicas de la bandera para ser entregadas a diversas instituciones educativas, universidades y entidades que lo han solicitado. La versión de ceremonia, bordada con el edificio central, requiere un trabajo especial y se espera su llegada desde Buenos Aires para poder iniciar su distribución.

“Tenemos que hacer varias banderas porque institutos educativos y universidades ya nos han pedido. Tenemos que esperar que nos envíen desde Buenos Aires donde la fabrican, porque la que es de ceremonia está bordada y eso lleva su trabajo. Estamos a la espera de eso para poder empezar a distribuirla entre las entidades institucionales”, explicó.

Un trabajo constante a nivel político e institucional

Consultado sobre la actualidad política y las obras en la ciudad, el intendente se mostró optimista. “La verdad que bien, creo que la muestra es que el gobernador ha inaugurado un montón de obras, no solamente acá en capital, sino en el interior, y va a continuar las inauguraciones”, sostuvo.

Jofré adelantó que las inauguraciones oficiales continuarán hasta fines de mes, con actos que resaltan el progreso de la capital y el interior provincial. Sin embargo, no perdió de vista la importancia de la próxima contienda electoral.

“Estamos trabajando fuerte para el 26 de octubre, que es el día en el cual los formoseños se van a expresar qué tipo de representantes quieren que los defiendan en la Cámara Alta de la Nación, que es donde se aprueban las leyes más importantes que tienen que ver con la vida de todos nosotros”, remarcó, haciendo un llamado a la participación ciudadana.

La defensa de los intereses populares en el Congreso

El Intendente Jofré hizo hincapié en la importancia de que los candidatos formoseños elegidos defiendan los intereses del pueblo en el Congreso Nacional.

“Es importante que los dos diputados lleguen porque muchas veces surgen propuestas, sobre todo en gobiernos que tienen tinte liberal, en las cuales se toman medidas que apuntan al mercado y al sector financiero, pero van en detrimento del pueblo”, aseguró.

Enumeró una serie de ejemplos de leyes y proyectos que considera perjudiciales para la clase trabajadora, como el desfinanciamiento de organismos públicos, la privatización de empresas estatales y la quita de subsidios.

“Pongo de ejemplo el desfinanciamiento del Garrahan, el de las universidades públicas o el intento de privatizar Vialidad Nacional y el INTI. La desintegración de un montón de organismos que han hecho que muchos argentinos queden sin trabajo. Y la quita de subsidios a la luz y al colectivo también impactan sobre el bolsillo y nosotros necesitamos de gente que vote en contra de esas medidas que atentan directamente contra la clase trabajadora”, enfatizó el intendente.

También alertó sobre el riesgo del endeudamiento del país, que considera “algo grave porque va a afectar no solamente a las generaciones actuales, sino a las futuras”.

Una campaña exitosa junto a Fabián Cáceres

Finalmente, el Intendente Jofré se refirió a la campaña electoral y destacó el recibimiento que ha tenido el candidato Fabián Cáceres en sus recorridas por el interior provincial.

“Muy bien, es muy bien recibido. La verdad que estuvo de gira con el gobernador por el interior y mucha gente que uno tiene de amigo me llamó y me manifestó que es una persona que les cayó bien, que es muy claro en su concepto. Creo que es un representante de lujo para Formosa”, concluyó.