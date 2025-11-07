La CNE ratificó la validez de los votos en las mesas del Namqom y rechazó la impugnación de LLA

La Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó el fallo de la Junta Electoral Nacional del distrito Formosa y rechazó la impugnación presentada por el espacio La Libertad Avanza (LLA) sobre 11 mesas de votación de la EPEP N° 335 del barrio Namqom, al no haberse acreditado “vicios en la constitución ni en el funcionamiento” de las mismas.

La decisión, que fue notificada al apoderado del Partido Justicialista (PJ) y del Frente de la Victoria (FdV), Armando Felipe Cabrera, ratifica que “no se ha demostrado que las irregularidades alegadas hayan alterado el resultado final de la elección”. En ese sentido, la Cámara consideró que “el recurrente no sugiere, siquiera, que una decisión que admitiese su pretensión podría modificar la imputación de los cargos en disputa”.

Cabrera: “Las denuncias

de la oposición son

inconsistentes y mediáticas”

Cabrera celebró la resolución y sostuvo que las denuncias impulsadas por la oposición “no tienen sustento real”.

“La mayoría son inconsistentes, no son ciertas o tienen sólo el objetivo mediático de generar escándalos. Pero apenas se examina lo denunciado, cae, porque no es cierto”, remarcó.

El apoderado justicialista destacó que “las urnas del Namqom tuvieron expresión libre del voto” y recordó que “la impugnación ya había sido desestimada por la Junta Electoral Nacional en Formosa, y ahora también por la Cámara”.

Cabrera defendió el accionar del PJ y del FdV, afirmando que “el Justicialismo más que nadie respeta las leyes vigentes y lo preceptuado” y acusó a sectores opositores de “buscar llegar al poder por vías no democráticas, creando denuncias falsas o disturbios para justificar una intervención federal que no tiene asidero”.

Asimismo, celebró los resultados de la última contienda electoral del 26 de octubre, que calificó como “una ratificación del Modelo Formoseño y de la conducción del gobernador Gildo Insfrán”.

“Eso no tiene discusión: es una conducción probada y exitosa”, subrayó.

En relación con las diferencias entre los resultados provisorios y definitivos, Cabrera acusó a LLA de “manejar la información mediáticamente” y consideró que “con el correr de los días fue saltando la verdad”.

“Hoy los resultados están a la vista: el escrutinio definitivo demuestra que la supuesta victoria que pregonaban no fue tal”, aseguró.

Morán: “La CNE confirmó que no hubo arbitrariedad y que los votos del Namqom son válidos”

Por su parte, el juez federal con competencia electoral en Formosa, Pablo Morán, celebró el fallo de la Cámara y explicó que “ratifica la transparencia y la legalidad del proceso electoral en la provincia”.

“Yo soy responsable de todo el sistema electoral federal en el distrito Formosa y, durante las elecciones, presido la Junta Electoral Nacional junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia y al fiscal federal”, detalló.

Explicó que ese órgano colegiado había rechazado inicialmente la impugnación presentada por LLA, decisión que ahora fue confirmada por el máximo tribunal electoral del país.

Morán subrayó que el proceso se desarrolló “con absoluta transparencia, frente a más de 150 personas” y que se dio la oportunidad a todas las agrupaciones de expresar sus argumentos y responder por escrito.

“Resolvimos que no correspondía anular las mesas de la escuela del Namqom, porque el voto de esos tres mil vecinos es válido y se emitió libremente”, afirmó.

El magistrado celebró que la resolución de la CNE “deja claro que no fue una decisión arbitraria de la Junta, sino del máximo tribunal electoral de la Nación” y anunció que en los próximos días se publicarán los resultados definitivos del escrutinio, “sin modificaciones en los guarismos”.

Finalmente, desmintió haber mantenido reuniones con apoderados partidarios fuera del marco legal y advirtió sobre los intentos de “socavar la democracia y deslegitimar los procesos electorales”.

“Eso está ocurriendo en distintos países del mundo, incluso en Europa y Estados Unidos. Atacar a las instituciones es atacar a la democracia misma”, concluyó.

Contexto político

La impugnación de LLA sobre las mesas del Namqom fue una de las más resonantes tras los comicios del 26 de octubre. Sin embargo, tanto la Junta Electoral Nacional de Formosa como la Cámara Nacional Electoral coincidieron en que no hubo irregularidades que justificaran la nulidad de los votos.

Con esta resolución, el proceso electoral en Formosa quedó firme y sin observaciones, consolidando los resultados que ratificaron la hegemonía del Justicialismo en la provincia.