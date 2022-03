Compartir

En esta oportunidad, se llevó a cabo un nuevo operativo externo de extracción de plaquetas por aféresis en Laguna Blanca, donde se recogió dicho hemocomponente a partir de un donante voluntario, oriundo de esa localidad.

Desde el Centro Provincial de Hemoterapia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, comentaron al respecto, que se siguen recorriendo las distintas localidades y concretando este tipo de operativos, gracias a que cuentan con el equipo de aféresis móvil y los técnicos “que nos permiten llegar a cada posta de donación de sangre, ubicadas en los hospitales distritales del interior”.

Recordaron que las plaquetas son elementos fundamentales para que puedan llevarse a cabo diferentes tratamientos, entre los que se destacan los efectuados a los pacientes oncohematológicos y procedimientos como cirugías cardiovasculares.

“Las plaquetas no son tan fáciles de conseguir por distintos factores: porque el donante tiene que disponer de más tiempo que para una donación convencional, ya que la extracción de plaquetas por aféresis dura entre 45 y 60 minutos y el paciente debe tener también un buen acceso venoso”, explicaron.

En ese sentido, recalcaron la importancia “de tomar la decisión de ser donantes de plaquetas y efectivizar la donación”, ya que muchas personas necesitan de este componente “para recuperar su salud y para salvar sus vidas, inclusive”. Por lo tanto, “dependen de la buena voluntad de alguien que quiera ser donante”.

Sin embargo, subrayaron una vez más la solidaridad manifestada por la población “sobre todo en el interior”, donde “tenemos varios donantes”. En relación a ello, aclararon que, en ocasiones, no se pueden hacer las extracciones de todos los donantes captados en un solo día, “ya que los procedimientos son largos y lo máximo que podemos hacer por jornada son tres” pero los que no pueden donar “se reprograman para un próximo encuentro”.

