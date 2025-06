La Comisión de Derechos Humanos del Congreso sesionará hoy por primera vez en Formosa

Este jueves se realizará en la ciudad de Formosa una sesión especial de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la diputada Sabrina Ajmechet (PRO), con el objetivo de recibir testimonios de ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de violaciones a sus derechos por parte del gobierno provincial.

“Somos un grupo de seis, siete diputados de diferentes provincias que hoy llegamos a Formosa para escuchar directamente a las personas que han sufrido abusos. Es realmente una acción fundamental para nosotros”, expresó Ajmechet en la previa del encuentro. Según informó, esta es la primera vez que la Comisión de Derechos Humanos se constituye en la provincia, a pesar de que Formosa ha sido señalada en reiteradas oportunidades por organizaciones y dirigentes como uno de los distritos con mayores denuncias de autoritarismo y represión.

La diputada explicó que la jornada contará con testimonios de ciudadanos que ya han participado de encuentros en el Congreso, así como de otros que serán escuchados por primera vez. Muchos de ellos fueron contactados tras completar un formulario distribuido por la comisión, donde describieron situaciones de abuso institucional, represión o vulneración de derechos.

La iniciativa generó controversias dentro del propio ámbito legislativo. El diputado Fernando Carbajal, también integrante de la comisión y exjuez federal en Formosa, anunció que no participará de la sesión, al considerar que tiene un trasfondo electoralista en el contexto del proceso político que atraviesa la provincia. Ajmechet respondió con firmeza: “Lamento la posición del diputado Carbajal. En privado reconoce mi trabajo y sabe que no estoy haciendo uso político de esta situación. Soy diputada por la Ciudad de Buenos Aires, no tengo ningún interés en el proceso electoral formoseño. Lo que quiero es que los formoseños voten libremente y vivan en libertad”.

La legisladora del PRO enfatizó que la sesión no permitirá la participación activa de candidatos políticos en campaña: “Nadie que sea candidato va a hacer uso del micrófono. Pueden acompañar, pero esta comisión tiene como objetivo visibilizar las denuncias de la ciudadanía, no hacer campaña”.

Finalmente, Ajmechet aseguró que el objetivo de la visita es claro y no tiene banderas partidarias: “Defender los derechos humanos no tiene partido. Estamos aquí para darle voz a los formoseños que han sido silenciados por años. Que toda la Argentina pueda escuchar lo que tienen para contar”.