La comuna accionó en un vasto sector de la ciudad con el mantenimiento de espacios públicos

La Dirección de Parques y Espacios Verdes del municipio capitalino llevó adelante trabajos en plazas, plazoletas, parterres y predios distribuidos por la ciudad, donde desarrolló tareas de jardinería, puesta a punto y limpieza, como así también el mantenimiento del arbolado urbano con podas correctivas y destronques en sectores puntuales.

El desmalezado se ejecutó en grandes predios, parterres, espacios perimetrales de canchas, escuelas y capillas de los barrios Namqom, Laura Vicuña, Guadalupe, San Antonio, República Argentina, 7 de Mayo, COVIFOL, Fontana, San Juan 1, Liborsi y 1° de Mayo. También sobre las avenidas Sgto. Cabral, 9 de Julio, 28 de Junio, Juan D. Perón y González Lelong.

Por su parte, las cuadrillas encargadas del arbolado urbano procedieron con las podas correctivas sobre nueve ejemplares del B° Don Bosco, seis de La Nueva Formosa, y en Villa Hermosa y B° 12 de Octubre, uno en cada uno.

Además se concretaron dos destronques, uno en el B° San Martín y otro en el B° Virgen Niña.

Finalmente, el equipo encargado de jardinería y mantenimiento en plazas, plazoletas, platabandas y espacios públicos, está poniendo a punto el nuevo Cementerio “2 de Noviembre” en el Circuito Cinco, además de las tareas sobre las avenidas 9 de Julio, Independencia, Napoleón Uriburu, Gob. Gutnisky y 25 de Mayo.

Del mismo modo procedieron en la plaza del B° El Porvenir, Plaza San Martín, Rotonda de la Cruz del Norte, Mástil Municipal, Paseo La Estación, Plaza Las Araucarias y dependencias comunales.