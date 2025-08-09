La Comuna advierte sobre reiterados casos de vehículos que estacionan en paradas de colectivos

Ante los reiterados casos de particulares que estacionan en paradas de colectivos del transporte publico de pasajeros, desde las áreas de Transporte y Tránsito de la Municipalidad solicitaron a los vecinos y vecinas “respetar las normas de transito y ordenanzas comunales y evitar realizar estas acciones que generan innumerables inconvenientes y sobre todo en horarios pico”.

Precisamente, el director de Tránsito de la Municipalidad, Orlando Ortíz advirtió que “existen denuncias de particulares que notan permanentemente estas acciones, sobre todo en el microcentro, que sin dudas generan inconvenientes para el ascenso y descenso de los usuarios del transporte público de pasajeros”.

“Desde nuestra área lo que queremos hacer es una campaña fuerte para revertir estas situaciones y paralelamente habrá controles más exhaustivos por parte de los inspectores respecto a este tipo de infracciones, por lo que pedimos a todos que valoren y respeten las señales de tránsito”, advirtió.

Por otro lado, Ortiz indicó que existen también situaciones en las que pudieron observar estacionamientos en parterres, veredas, ingreso para discapacitados que aseguró, “a partir de ahora se harán controles más estrictos, a fin de que se respeten normas de tránsito”.

“Pedimos la colaboración a la gente en ese sentido, para evitar inconvenientes ya que en algunos casos las grúas retiran estos autos en infracción, para liberarla circulación”.

En ese mismo sentido, el director de Transporte de la Municipalidad, Fabían Olivera, se sumó al pedido de respeto por las normas de tránsito, especialmente aquellas que situaciones en las que se impide el normal funcionamiento del transporte publico de pasajeros, ya que afirmó “son permanente los casos de estacionamiento de particulares en las paradas de colectivo”.

“Desde la Municipalidad de Formosa nosotros le pedimos a todos los vecinos que respeten las señalizaciones verticales y horizontales que tenemos en toda la ciudad, para que esta sea más segura, ordenada, limpia, turística e inclusiva nosotros les pedimos a los vecinos y vecinas de la ciudad que respeten todas las señalizaciones”, solicitó.

“Si queremos una ciudad moderna y en orden tenemos que empezar nosotros mismos a respetar las ordenanzas. El municipio tiene que ordenar nuestra ciudad y eso se hace entre dos partes, la Municipalidad y los vecinos. El trabajo constante de los inspectores de tránsito, el de la misma policía y la gran predisposición de muchos vecinos que respetan y ayudan a que se respeten las normas, es lo que contribuye a que, trabajando juntos, tengamos una ciudad mucho más linda de lo que ya tenemos”, resaltó Olivera.