La comuna capitalina lanza un nuevo plan para ponerse al día con tributos municipales

La comuna capitalina, a través de su Administración de Ingresos Municipales, anunció un nuevo plan de facilidades de pago que contempla a todos los tributos municipales, el que cobra vigencia desde el 1° de septiembre hasta el 31 de diciembre del corriente año, destacando que el mismo podrá abonarse en hasta 18 cuotas con el 1% de interés en financiación, entre otros beneficios.
Desde el área detallaron los impuestos que se incluyen en este plan: la Tasa Única de Servicios; Impuesto Inmobiliario; Contribución por Servicios que inciden sobre Vehículos Automotores y otros Rodados; Contribución por Servicios relativos a Publicidad y Propaganda; Contribución por Servicios que inciden sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios; Contribución que incide sobre la Verificación de Antenas, Estructuras y/o Elementos de Soportes de Antenas y sus Equipos Complementarios de los Servicios de Telecomunicaciones Móviles; Contribución que incide sobre la Ocupación o Utilización de los Espacios del Dominio Público; Contribuciones que inciden sobre la Construcción; Multas por Infracciones y Multas por Infracciones Tributarias Materiales.
Giovanna Díaz Roig, titular del área, detalló al respecto “para acceder a este nuevo beneficio, se deberá realizar el pago anticipado del 20% del total de la deuda a financiar, y las cuotas mensuales no podrán ser inferiores a $ 4.000”, dijo. “El pago puede realizarse de contado y efectivo, con cheque al día emitido a nombre de la Municipalidad de Formosa, con todas las tarjetas de debito, tarjetas de crédito del Banco Hipotecario, Cabal Chigüé, Naranja X, y con QR desde la página web de la Agencia de Recaudación (www.ingresosmunicipfsa.com.ar)”, precisó la funcionaria.
Los medios de pago habilitados son: la Administración de Ingresos Municipales en Fotheringham 1364, en Pringles y Rivadavia y en el Centro Cívico Municipal del Barrio Eva Perón.
Para pagar a distancia se puede hacer con clave fiscal municipal desde la página web de la Administración de Ingresos Municipales www.ingresosmunicipfsa.gob.ar mediante el Código de Pago Electrónico (CPE) – ingresar al Home Banking, buscar el ente; Formosa- Municipalidad de Formosa ONLINE; e ingresar al CPE desde la Aplicación Móvil; Formosa tu Ciudad Digital.
Por transferencia: adjuntando comprobante de transferencia y liquidación del tributo que se abona informando al correo: aim@formosatuciudad.gob.ar; y con las aplicaciones móviles “Mercado Pago” y “Onda Siempre Podés Comprar” del Banco Formosa, escaneando el volante de pago no vencido que se envía a domicilio.
Finalmente Díaz Roig precisó “con esto instamos a vecinos y vecinas que se acerquen para regularizar su situación tributaria a través de este nuevo beneficio que difundimos desde la comuna capitalina, ya que buscamos poner al alcance todas las facilidades para ponerse al día”, concluyó.
