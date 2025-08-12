La Comuna concientizó a los vecinos sobre educación alimentaria

En el marco del Día del Nutricionista, que se celebra cada 11 de agosto, la Municipalidad de Formosa, mediante el área de Acción Social, llevó adelante en el Reloj Histórico una actividad gratuita y abierta de concientización para los vecinos y vecinas, cargo de profesionales de la especialidad que integran el equipo municipal.

La jornada consistió en consultorios, evaluaciones, educación alimentaria y juegos, trabajando sobre los factores que se pueden modificar para prevenir las enfermedades alimenticias, a la vez que se transmitió la importancia de una alimentación saludable.

Entre las actividades de concientización, se distribuyó folletería alusiva, se midió la tensión arterial y se promovieron acciones contra la obesidad, la diabetes y la hipertensión, todas ellas enfermedades crónicas no transmisibles.

Continúa esta semana la

venta de bolsones saludables

En el mismo modo, la Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local, informó que esta semana continúa la comercialización de los tradicionales bolsones saludables, que ofrece a los vecinos en diversos puntos de la ciudad productos frutihortícolas de calidad y a solamente 5000 pesos.

Por ello, este martes y jueves los stands estarán presentes, de 8 a 12 horas, en: Fotheringham y Fortín Yunká, Av. 9 de Julio e Yrigoyen, Av. González Lelong y Av. Pantaleón Gómez; Av. 25 de Mayo y Padre Grotti; Av. Soldado Formoseño y Armando De Vita y Lacerra; Av. Napoleón Uriburu y Yunká, y Av. 25 de Mayo y Rivadavia.

Vale recalcar que, el bolsón de verduras contiene papa, tomate, cebolla, zanahoria, morrones, lechuga o acelga, perejil, cebollita de verdeo y zapallo, mientras que el de frutas lleva naranja, manzana, pera y pomelo.