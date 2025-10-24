La Comuna continúa realizando recambio del sistema lumínico en diferentes barrios de la ciudad

El municipio capitalino, a través de su Dirección de Electrotecnia y Alumbrado Público, prosigue con su plan de modernización del sistema lumínico, el cual consiste en la extensión 6 mil metros de redes de iluminación nueva en diferentes barrios de la ciudad.

Desde el área comunal precisaron que, en esta oportunidad, sumaron 500 metros de nuevas luminariassobre la calle Sergio Godoy, entre Martín Fierro y avenida Los Pioneros, como así también en el acceso al barrio Laura Vicuña.

En ese sentido, remarcaron que en lo que va del año ya se ha hecho efectivo el recambio de 1500 luminarias convencionales a LED, la instalación de 100 columnas con sus respectivas luminarias, y 600 nuevas instalaciones en diferentes barrios, sumado a la iluminación de espacios verdes, plazas y plazoletas.

Para concluir, desde la Dirección de Electrotecnia y Alumbrado Público destacaron que todas estas acciones se enmarcan en un plan estratégico de mejoramiento de la iluminación, a fin de brindar mayor seguridad a los vecinos y vecinas y avanzar en el proyecto de ciudad moderna y turística.