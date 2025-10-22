La Comuna habilitó un nuevo punto de bolsones saludables frente al Centro Cívico Municipal N° 2 del barrio 2 de Abril

Durante la mañana de este miércoles se realizó la venta de bolsones saludables frente al Centro Cívico Municipal N° 2 del barrio 2 de Abril, ofreciendo a los vecinos y vecinas frutas, verduras, hortalizas y plantas aromáticas, entre otras cosas, de excelente calidad y a precios justos.

Este nuevo punto habilitado por la comuna en la intersección de la avenida Italia y la calle Trinidad González atenderá al público los miércoles y viernes, de 8 a 12 horas. Allí encontrarán los clásicos bolsones de verduras, que contienen papa, tomate, cebolla, zanahoria, morrones, lechuga o acelga, perejil, cebollita de verdeo y zapallo; y los de frutas incluyen naranja, manzana, mandarinas y bananas; sumado a otros productos adicionales, como huevos, harina de maíz y plantas aromáticas.

Al respecto, la emprendedora que ofrece sus productos en este lugar, Carmen Molinas, manifestó: “Los miércoles y viernes estaremos en este punto, ofreciendo los tradicionales bolsones de frutas y verduras. En esta primera jornada en este nuevo stand de venta tuvimos muy buena aceptación, y se acercó bastante gente a adquirir nuestros productos que son frescos y de muy buena calidad”.

“Formo parte del programa Bolsones Saludables hace dos años; también estoy en el punto instalado en la intersección de la avenida 9 de Julio e Yrigoyen los martes y jueves. Allí tengo muchos clientes fijos porque la gente ya nos conoce y nos reserva su bolsón”, comentó más tarde Molinas.

La comercialización de los bolsones continuará este jueves, de 8 a 12 horas, en los siguientes sectores: Fotheringham y Fortín Yunká, Av. 9 de Julio e Yrigoyen; Av. 25 de Mayo y Padre Grotti; Av. González Lelong y Av. Pantaleón Gómez, y Rivadavia y Pringles.