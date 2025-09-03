La comuna inició en el barrio Laguna Siam la campaña de vacunación antirrábica que se realizará durante todo el mes en distintos barrios

Durante la jornada del miércoles, en el barrio Laguna Siam, la Dirección de Zoonosis y Protección Animal de la comuna capitalina dio inicio a la campaña de vacunación antirrábica y desparasitacióngratuita que se realizarán durante todo el mes para conmemorar el Día Mundial Contra la Rabia, que se celebra cada 28 de septiembre.

Desde tempranas horas los vecinos y vecinas se acercaron en gran número con sus animales de compañía para que los atiendan en el gazebo instalado en la intersección de la avenida Arturo Frondizi y la calle Vélez Sársfield.

“Desarrollamos una jornada de vacunación antirrábica de caninos y felinos a partir de los 3 meses, no solamente en el lugar fijado para hacerlo, sino también en los domicilios particulares de vecinos que tienen muchos animales o de personas mayores que no los pueden trasladar”, precisó al respecto la responsable del área comunal, Catalina Espinoza.

La funcionaria remarcó que “es muy importante vacunar a los animales contra la rabia porque es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, que es letal en las personas y no tiene cura”. Sin embargo, destacó que“aplicando la vacuna, una vez al año, nos aseguramos que el animal no se va a enfermar”.

“Estas acciones las desarrollamos desde la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, dependiente del área de Acción Social, de manera permanente durante todo el año, en los 3 puntos fijos que tenemos, en los operativos especiales en los barrios y en las recorridas con el Castramóvil, aunque este mes en particular estamos profundizando estas tareas porque es el mes de la lucha contra la rabia. Es un esfuerzo enorme el que hace el Municipio para garantizar el bienestar de los animales y la salud pública”, resaltó más tarde.

Para concluir, Espinoza anunció que este viernes 5 se repetirá este operativo en el barrio Bernardino Rivadavia, más precisamente en Patagonia 3653, en la Quinta «Lo de Tili», de 8 a 12 horas.

La campaña tendrá continuidad la próxima semana: el martes, en el barrio Itatí; y el miércoles en el barrio 20 de Julio.