La Comuna insta a propietarios a mantener la limpieza de terrenos baldíos y parterres

El municipio capitalino, a través del Juzgado de Faltas, solicita a los propietarios a mantener la limpieza de los terrenos baldíos y parterres a fin resguardar la salubridad de toda la comunidad, al tiempo que advierte que existe una ordenanza que sanciona su incumplimiento.

En la oportunidad, el Juez de Faltas Municipal, Dr. Juan Manuel Oviedo, recordó que “en nuestro municipio rige la ordenanza 7451, del año 2020, que determina la obligación de todos los propietarios y poseedores de terrenos baldíos e inmuebles inhabitados a mantenerlos libres de malezas y en óptimas condiciones de higiene, ya que la Municipalidad no puede ingresar a los terrenos privados a hacer la limpieza. Así mismo, establece que la limpieza de los parterres le corresponde a los frentistas”.

“En el caso de verificar el incumplimiento de esta norma, lo que nosotros hacemos es intimar al propietario a que limpie el terreno; en el caso de que lo haga, puede acercar las pruebas al municipio, y en caso contrario recibirá una sanción”, explicó el funcionario.

Del mismo modo, pidió que la gente tome conciencia de que los baldíos en estado de abandono son focos de infección y atentan contra la salud pública, y advirtió que “en el caso de que las actas de infracción sean reiteradas y el propietario no cumpla con esta intimación ni abone el costo de las infracciones, lo que nosotros hacemos es generar un título de deuda y embargar este terreno a través del área legal de la Municipalidad”.

“Si existiese situaciones en los que el terreno en infracción está en sucesión, lo que hacemos es tratar de identificar al administrador de dicha sucesión para que se haga responsable de limpiar el terreno. Cuando agotamos las instancias y no logramos respuestas, ahí sí procedemos como municipio y pedimos autorización correspondiente a través del juzgado de turno para poder ingresar a la propiedad y desmalezar ese terreno”, añadió más tarde Oviedo.

Los vecinos pueden denunciar estas situaciones comunicándose al 0800-9999-147 (Centro de Atención al Vecino) y brindando los datos del domicilio del terreno baldío. De este modo, el Municipio, a través de las áreas correspondientes toma intervención y labra el acta de infracción, exhortando al propietario a que proceda a la limpieza.