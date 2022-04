La Comuna intensifica los controles frente a establecimientos educativos de la ciudad

Compartir

Linkedin Print

Teniendo en cuenta el incremento del tránsito en horas pico en el área céntrica de la ciudad, inspectores de la Dirección de Tránsito del municipio capitalino están accionando en inmediaciones de establecimientos educativos para agilizar la circulación, bregando por la seguridad de alumnos, alumnas, profesores y transeúntes.

Al respecto, el director de Tránsito, Lic. Orlando Ortiz, afirmó: “Estamos llevando a cabo controles exhaustivos frente a centros educativos puesto que existen inconvenientes en sus cercanías y, en tal sentido, realizamos una fuerte campaña de concientización en sectores estratégicos de la zona céntrica, donde hemos restaurado las señalizaciones existentes”.

“Es bueno recordar a la ciudadanía que estas señales deben respetarse, en especial las que indican los carriles exclusivos para ascenso y descenso de personas, ya que se complica el trabajo cuando los vehículos se quedan en el lugar, inclusive en doble fila, y no se los utiliza para tal fin, lo cual implica, además, una infracción”, aseveró.

“La misma indicación va también para los motociclistas – añadió – instando al respeto de los espacios señalizados para el estacionamiento de motos, evitar subirlas a las veredas y no obstruir el paso peatonal, para lo cual estamos disponiendo el cuerpo de inspectores porque es una situación muy recurrente, sobre todo en el casco céntrico”.

“A ello se suman los controles a vehículos de gran porte, a los cuales estamos observando que suben a parterres generando un inconveniente para la circulación de peatones, además de incurrir en una infracción grave”, indicó Ortiz.

Autos abandonados

“En otro orden de cosas – siguió diciendo – continuamos detectando vehículos abandonados en la vía pública, por lo que seguimos accionando con la grúa para retirarlos, entre ellos chatarras y unidades inutilizadas por largos períodos; además, recibimos denuncias por parte de vecinos y vecinas al 0800-9999-147 o bien en forma de notas y retomamos los trabajos, con el mejoramiento de las condiciones climáticas, en diferentes sectores de la ciudad para solucionar este problema”, detalló el funcionario.

“Con respecto a la presencia de la Escuela de Conductores en barrios de la ciudad – señaló

– tuvimos que postergarla debido al mal tiempo que tuvimos en estos últimos días, pero la semana que viene vamos a retomar esta actividad en el barrio Santa Rosa, puesto que una gran cantidad de interesados no pudieron terminar los cursos iniciados la semana pasada”.

“Asimismo, continuamos colocando reductores de velocidad en arterias e intersecciones claves de la ciudad, siendo el Don Bosco uno de los últimos barrios intervenidos, atendiendo a pedidos de vecinos del sector, siempre realizando estudios previos para corroborar la necesidad del dispositivo ya que, si bien trae soluciones a problemas de tránsito, no se los puede colocar arbitrariamente en zonas donde no se los necesita”, dijo para finalizar.

Compartir

Linkedin Print