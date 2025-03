La Comuna lanza el Cordón de Girasoles, símbolo para reconocer discapacidades ocultas

En el marco del Día Mundial del Autismo, que se celebra el 2 de Abril, la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Formosa, mediante la Dirección de Discapacidad, presentó el Cordón de Girasoles, un símbolo que tiene el objetivo de comprender y mostrar empatía hacia quienes posean discapacidades o condiciones no visibles y enfermedades ocultas.

En ese sentido, la directora del área, Lic. Silvana Giménez manifestó: «Esta iniciativa permitirá identificar a las personas que posean Autismo, TDAH, Trastorno de ansiedad, Trastorno del Procesamiento sensorial, Alzheimer y TOC. Entonces, cuando veamos a alguien usar este collar, hay que proporcionarle un trato más respetuoso, paciente y humano».

Se trata de “mostrar que hay algo que no se ve, que necesita ser respetado y que no se confunda”, explicó Giménez, y amplió: «Actualmente, uno de cada 36 niños es diagnosticado con algún tipo de trastorno mental, deficiencia que requiere una adecuada atención y correcta adaptación en la sociedad».

Con respecto a la visibilización de la problemática, la funcionaria remarcó que la campaña -pionera en la provincia de Formosa- tendrá diversas jornadas de capacitación y concientización en la ciudad. «En la Feria de Emprendedores se distribuirán materiales informativos y los respectivos collares. Queremos lograr una comunidad inclusiva y amena, sobre todo con los vecinos y vecinas que enfrentan estas dificultades», cerró.