La Comuna planificó diversas actividades para celebrar el Día de la Niñez

La Municipalidad de Formosa, mediante la Subsecretaria de Deporte, Cultura y Turismo, llevará adelante este fin de semana una serie de actividades recreativas y deportivas para celebrar el Día de la Niñez.

La agenda comenzará este viernes de 16 a 21 h en el Paseo Histórico, sito en Av. 25 de Mayo y Rivadavia. Allí los vecinos y vecinas se encontrarán con una importante variedad de productos de emprendedores y artesanos formoseños a muy buenos precios. Además de pasar una tarde amena, en familia.

A su vez, en el Quincho de Dos Aguas, dentro del Paseo Ferroviario, el viernes, sábado y domingo de 16 a 22.30 h, estará presente la tradicional «Feria de Emprendedores – Día de la Niñez-«, donde también los ciudadanos podrán disfrutar de la gastronomía típica que se ofrecen en los variados food-trucks de comidas y bebidas. Por su parte, los niños durante la jornada dominical, podrán plasmar toda su creatividad y destreza en las diferentes actividades planificadas para ellos.

Asimismo, en el Paseo del Río, desde las 15 y hasta las 19 h, se llevarán a cabo atractivos juegos lúdicos para todos los chicos y chicas que asistan al lugar, que contará con la “Ecoferia del Río” que exhibe coloridos stands para compartir una tarde de variadas propuestas amigables con el ambiente.

Actividades deportivas del fin de semana

El sábado a las 15 h, en el margen izquierdo del Puerto Local, se desarrollarán los paseos en piraguas por el Río Paraguay, en el cual los navegantes experimentarán un emocionante viaje y observarán toda la flora y la fauna formoseña. Vale recordar que, todos los jueves y viernes, está abierto al público la escuela gratuita de Canotaje Municipal.

Más tarde a las 18 h, el Mástil Municipal, albergará las multitudinarias clases de zumba, que concentra a jóvenes y adultos que se divierten y ejercitan al aire libre al ritmo de la salsa, reggaetón, cumbia, merengue y rumba junto a los profesores calificados que están a cargo.