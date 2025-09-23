La Comuna profundiza a diario el mantenimiento de espacios públicos

El municipio capitalino, por medio de su Dirección de Parques y Espacios Verdes, acentuó este martes acciones para el mantenimiento de plazas, plazoletas, parterres y predios de la ciudad, a través de tareas de jardinería, poda, desmalezado y el cuidado del arbolado urbano, todas a cargo de personal del área junto a cooperativistas.

Agentes de la Dirección realizaron una inspección de ejemplares arbóreos, por pedidos de vecinos, en los barrios Evita, San Pedro, 16 de Julio, Don Bosco, San Martín e Illia 1; a la vez que se llevó a cabo un destronque con recolección en el B° Incone, y podas correctivas en siete ejemplares del B° Fontana, seis en el B° Virgen del Pilar, en los barrios San Pedro y Guadalupe, dos en cada uno, y uno en el B° Parque Urbano.

Otra de las intervenciones más recurrentes de las cuadrillas es el desmalezado, el que se realiza a diario en parterres, grandes predios, espacios perimetrales de canchas, escuelas, comisarías, capillas y centros de salud, en la ocasión en los barrios Namqom, San Martín, Emilio Tomás, Laguna Siam, sobre las avenidas Gob. Gutnisky y Arturo Frondizi, calle Aramburu y en la zona baja del Paseo Ferroviario.

En cuanto a trabajos de jardinería y mantenimiento, se hizo lo propio sobre Peatonal Rivadavia, en las plazas de los barrios Juan D. Perón y Juan M. de Rosas, Plaza San Martín, Plaza Las Araucarias, en plazoletas y platabandas de las avenidas 28 de Junio, Pantaleón Gómez, 9 de Julio, Gob. Gutnisky y 25 de Mayo. Además en el cementerio del Circuito Cinco, Rotonda de la Cruz del Norte, Mástil Municipal, Paseo La Estación y dependencias municipales.

Finalmente informaron que continúa la entrega gratuita de plantines en la sede de la Dirección, en Av. 9 de Julio y Saavedra, todos los martes y jueves de 8 a 11, debiendo ir los interesados personalmente con DNI en mano.