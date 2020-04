La Comuna quitó puestos precarios de la vía pública y analiza ubicar a vendedores en otros lugares

Compartir

El doctor Jorge Tarantini, director de Bromatología de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el trabajo que estuvieron realizando durante el fin de semana tanto en la zona del mercadito paraguayo como sobre la calle Cánepa en Circuito Cinco quitando puestos precarios de ventas que estaban en la vía pública.

«El trabajo es en conjunto que se llevó a cabo con el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia y la Policía de la provincia junto con diferentes áreas de la Municipalidad de Formosa, lo que se llevó a cabo en realidad es la higiene sanitaria con el descacharrizado, fumigación y limpieza de espacios públicos que se viene desarrollando ya desde el sábado pasado», explicó.

En ese marco dijo que sobre la calle Cánepa en C5, se sacaron los puestos que estaban prácticamente en la vía pública, «eran puestos que estaban abandonados teniendo en cuenta la situación de la cuarentena y la prohibición de la comercialización de todos los productos justamente por la pandemia y que si eran focos infecciosos o para la proliferación del mosquito del dengue, por eso es que se procedió al desalojo de las diferentes estructuras precarias que se encontraban con lonas y juntaban agua provocando este tipo de desperfecto».

En cuanto a si los puestos ya no van a volver a ese lugar, explicó que «la idea es que el cambio de paradigma que va a sufrir todo el mundo después de esta pandemia por la que estamos atravesando, Formosa no quede exceptuada de todo este mal que nos aqueja es por eso que también se va a ordenar y la idea justamente ver la posibilidad de ubicarlos en otros lugares a los que se encontraban trabajando en ese lugar».

Respecto a si hubo personas que se presentaron a reclamar por la quita de los puestos, contó que «según lo que me dijeron había personas que vivían ahí, que habían hecho justamente pozo ciego, tenían baños directamente en la vía pública, algunas personas quedaban cuidando la mercadería y vivían en el lugar. Como se actuó en la zona del mercadito entre las calles Belgrano y Brandsen no se decomisó absolutamente ninguna mercadería y todas las estructuras que se encontraban en el lugar en la vía pública sobre todo se hizo un inventario y cada persona podía llevar a su domicilio o al depósito de la Municipalidad para ser reintegrado nuevamente y en las personas que se encontraban con mercaderías que eran frutas y verduras la Municipalidad les llevó hasta sus casas en los domicilios que ellos pedían que se lleven esos productos».

Sobre cuántos puestos sacaron en total, señaló que «en la zona de Cánepa los que se encontraban en la vía pública sobre la cancha eran 3 personas las cuales estaban viviendo en ese lugar, después los que estaban antes del banco eran estructuras abandonadas, eran cacharros por eso se procedió a su retiro y a la fumigación de esos lugares, las otras estructuras de chapas de cartón deterioradas, los pallets y los postes de madera que estaban enclavados fueron retirados más o menos 12 puestos. En el mercadito también sacaron pero yo estuve en lo de Circuito Cinco, justamente muchos trabajaron porque intervinieron diferentes áreas, estuvo a cargo el secretario de Servicios Públicos, el ingeniero Fernando Acevedo quien encabezó toda esta movida teniendo en cuenta que esta actividad ya se viene desarrollando con la Policía y el Ministerio de Desarrollo Humano desde el sábado pasado, con la higiene sanitaria y el descacharrizado e intervino la Subsecretaría de Gobierno, diferentes áreas, también Espacios Verdes, Bromatología a los fines de inventariar los elementos, artículos que se retiraban del lugar a los fines de que las personas que no se quedaban o no ingresaban a sus domicilios las marquesinas que en algunos lugares fueron retiradas, puedan ir a solicitar la restitución en el depósito de la Municipalidad que se encuentra en Circuito Cinco».

Asimismo destacó que «la zona del mercadito tiene cerradas todas las tiendas del lugar, diferente era la situación de la calle Cánepa donde sí se encontraban en actividad y se debe tener en cuenta que tenemos ahí a 100 metros el banco y también el Hospital Distrital 8 y la afluencia de gente era mucha más elevada de lo que veíamos en el microcentro pero la gente colaboró, celebró la higiene sanitaria y el descacharrizado que se hizo en el lugar más allá de algunas quejas que pudieron haber, la mayoría celebró la tarea preventiva de la Municipalidad y del Gobierno de la provincia».

Para finalizar manifestó que hay un diálogo permanente entre las autoridades municipales y del gobierno provincial con el fin de adherirse a las excepciones del decreto presidencial respecto a las actividades que sí se pueden realizar, respetando todas las medidas preventivas. «El diálogo es permanente entre el intendente Jofré y el gobernador Insfrán, en el transcurso de estos días estaría saliendo el decreto municipal también donde se adhiere a todas las excepciones que se han dado en el decreto del presidente de la nación y analizando otros rubros que se pudieran llegar a dar como excepción para desarrollar la actividad comercial, el diálogo es permanente, las reuniones son todos los días».