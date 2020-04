La Comuna quitó puestos precarios de la vía pública y trabaja la posibilidad de ubicar a vendedores en otros lugares

Compartir

El doctor Jorge Tarantini, director de Bromatología de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el trabajo que estuvieron realizando durante el fin de semana tanto en la zona del mercadito paraguayo como sobre la calle Cánepa en Circuito Cinco quitando puestos precarios de ventas que estaban en la vía pública.

«El trabajo es en conjunto que se llevó a cabo con el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia y la Policía de la provincia junto con diferentes áreas de la Municipalidad de Formosa, lo que se llevó a cabo en realidad es la higiene sanitaria con el descacharrizado, fumigación y limpieza de espacios públicos que se viene desarrollando ya desde el sábado pasado», explicó.

En ese marco dijo que sobre la calle Cánepa en C5, se sacaron los puestos que estaban prácticamente en la vía pública, «eran puestos que estaban abandonados teniendo en cuenta la situación de la cuarentena y la prohibición de la comercialización de todos los productos justamente por la pandemia y que si eran focos infecciosos o para la proliferación del mosquito del dengue, por eso es que se procedió al desalojo de las diferentes estructuras precarias que se encontraban con lonas y juntaban agua provocando este tipo de desperfecto».

En cuanto a si los puestos ya no van a volver a ese lugar, explicó que «la idea es que el cambio de paradigma que va a sufrir todo el mundo después de esta pandemia por la que estamos atravesando, Formosa no quede exceptuada de todo este mal que nos aqueja es por eso que también se va a ordenar y la idea justamente ver la posibilidad de ubicarlos en otros lugares a los que se encontraban trabajando en ese lugar».

Respecto a si hubo personas que se presentaron a reclamar por la quita de los puestos, contó que «según lo que me dijeron había personas que vivían ahí, que habían hecho justamente pozo ciego, tenían baños directamente en la vía pública, algunas personas quedaban cuidando la mercadería y vivían en el lugar. Como se actuó en la zona del mercadito entre las calles Belgrano y Brandsen no se decomisó absolutamente ninguna mercadería y todas las estructuras que se encontraban en el lugar en la vía pública sobre todo se hizo un inventario y cada persona podía llevar a su domicilio o al depósito de la Municipalidad para ser reintegrado nuevamente y en las personas que se encontraban con mercaderías que eran frutas y verduras la Municipalidad les llevó hasta sus casas en los domicilios que ellos pedían que se lleven esos productos».