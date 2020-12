La Comuna redobla esfuerzos para cumplir con la recolección de basura ante la alta demanda

Compartir

Julio Vargas, Director de Gestión Ambiental de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la demora en la recolección de residuos que se dio en algunos sectores de la ciudad tras la Navidad, asegurando que tal situación ocurrió debido a la alta demanda que hubo. En ese sentido, aseguró que la Comuna redobló esfuerzos tanto con camiones como con personal para cumplir con la recolección de manera tal de evitar el acumulamiento y pidió a los vecinos responsabilidad y que eviten sacar los residuos fuera de horario o los días donde no pasa el camión.

“Todos los años festivos como los fines de años a la Municipalidad se le complica lo que es la recolección, levantamiento de residuos convencionales porque la gente empieza a sacar mucha más basura de lo normal, tratamos de estar en el menor tiempo posible en todos los barrios pero se hace difícil porque por ejemplo el día 25 no tuvimos recolección y cayó un viernes, los sábados no hay y el domingo tampoco tuvimos recolección, al sumarse los días hace que se genere una gran cantidad de basura”, explicó.

Asimismo aseguró que “venimos trabajando con los camiones cargados de basura que van pasando por los barrios, hemos reforzado los camiones para que todos los vecinos de los barrios tengan su recolección, en Circuito Cinco hemos redoblado la parte de camiones, operarios, bateas para hacer la recolección, también dentro de la ciudad, además tenemos el problema del factor climático que nos viene afectando hace varios días, la lluvia hace que también a la parte operativa le cueste mucho más llegar a cada uno de los barrios”.

Señaló además que en esta época del año es común que la gente limpie sus casas y saque mayor cantidad de basura que lo normal. “El volumen de basura que hay dentro de la ciudad es mucho mayor, estábamos en 280 toneladas, el martes hicimos un promedio de 370 toneladas de basura que se van sacando, pero es normal, todos los años es así para la Municipalidad, vemos el gran volumen de basura por eso pedimos la concientización y pedimos al vecino que colabore con el municipio y que no arroje la basura o los días que no hay recolección que no saque sus residuos porque por ahí se convierten en microbasurales lugares lindos que tenemos dentro de la ciudad”.

En ese sentido valoró que “la gestión del intendente Jofré siempre puso como prioridad la higiene urbana y eso hizo que refuerce en toda la ciudad la recolección que ya está normalizada al 100%, hacemos un conteo de la cantidad de camiones que entran diariamente para sacar un balance en los años, se puede observar cómo van cargados los camiones de basura que son los residuos domiciliarios, por eso pedimos la colaboración de todos los vecinos con este municipio y les informamos que el día 31 vamos a trabajar de forma normal, solo que la recolección nocturna va a pasar de 13.30 a 15.30 horas y el día 1 que es donde todos por ahí quieren descansar el municipio ha decidido poner un operativo de refuerzo para que el vecino tenga su ciudad limpia, su barrio limpio, haciendo levantamiento de residuos no convencionales de los conocidos microbasurales que tenemos, el día 2 ya estaríamos volviendo normalmente, el municipio trabaja sin descanso para que el vecino tenga su ciudad limpia, saludable y ordenada”.

De la misma forma Vargas destacó que “tenemos más de 120 espacios recuperados con el Plan Bio de los cuales el 80% ha tenido un gran avance en lo que es la concientización, el vecino ha respetado y hay un 20% donde el vecino todavía no entiende que arrojar la basura tiene un gran foco infeccioso en la ciudad”.

En relación a cómo los vecinos pueden reclamar si no pasa el recolector de residuos por su zona, señaló que “el intendente Jofré siempre ha querido que el vecino tenga un contacto directo con el municipio y por eso pueden comunicarse al 08009999147 y hacer el reclamo, Atención al Vecino hace un seguimiento durante 48 horas, pasado el tiempo se vuelve a comunicar con el vecino para ver si la dirección que corresponde ha asistido a ese lugar”.

“Nosotros venimos trabajando contrarreloj, tenemos operativos en diferentes puntos de la ciudad en lo que es levantamiento de residuos no convencionales, pedimos la concientización y que el vecino por ahí respete que cuando no hay recolección no saque la basura ni la tire en cualquier lugar, mover la maquinaria, personal, batea demanda un gasto impresionante para el municipio y todos esos son equipos refuerzos que ha logrado esta gestión del intendente”, finalizó.

