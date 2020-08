La Comuna de Subteniente Perín sigue poniendo en riesgo sus recursos ante la pérdida de juicios

Compartir

Linkedin Print

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la doctora Miriam Cabrera, abogada que representa a un grupo de trabajadores municipales de la Comisión de Fomento de Subteniente Perín dio cuenta de la situación de sus clientes quienes tomaron medidas judiciales a partir de la quita del 50% de sus sueldos ordenado por el jefe comunal Diego Romero, quien según expresó la letrada fue notificado de un fallo de recurso de amparo favorable a los empleados a los pocos días de la “arbitraria” decisión. “Se ordenaba a devolverle el sueldo quitado y pagar el mismo en su totalidad durante los meses siguientes. Dicha orden judicial fue cumplida a medias, porque solo se pagó el sueldo completo durante los meses siguientes, pero no se devolvió el 50% descontado durante los dos meses anteriores que vendría a ser un sueldo entero”, sostuvo.

Señaló que, en cuanto a esa orden del amparo judicial el Presidente de la Comisión de Fomento optó por recurrir a la Cámara de Apelaciones “segado por hacer valer su capricho, instancia en la que nuevamente volvió a perder”.

Consultada sobre qué instancia le queda a Romero, dijo que espera por el bien de los trabajadores y de los recursos del municipio que pague lo que es de los empleados, porque “de lo contrario solo sería dilatar el tiempo ya que el reclamo es por una justa causa y si no cumple está poniendo en riesgo a una institución del pueblo porque los intereses corren y la situación se agrava más para quien desobedece que para quien litiga”.

Como forma de ejemplo- la abogada dejó en claro que “el anterior juicio ganado por 12 trabajadores municipales en todas las instancias judiciales de la provincia donde Romero por no obedecer dilató el tiempo y hoy por esa causa se encuentran trabajando en un embargo que será muy costoso para la institución comunal ya que se está evaluando la posibilidad de optar no solo por la coparticipación en efectivo sino que también bienes materiales”.