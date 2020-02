La Comuna se suma a la lucha contra el dengue y aumenta la erradicación de microbasurales

Compartir

Julio Vargas, director de Gestión Ambiental de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que desde la Comuna se suman a la lucha contra del dengue y aumentan los trabajos de erradicación de microbasurales donde también concientizan a los vecinos sobre la importancia de limpiar sus patios y evitar tener recipientes o ciertos elementos donde se acumule agua.

«Venimos trabajando desde hace varios días con esto, viene siendo un trabajo coordinado impulsado desde el Municipio de la ciudad con la Dirección de Gestión Ambiental y la Secretaría y todas las direcciones trabajando, hace varias semanas que habíamos arrancado por los barrios San Agustín, Fleming, seguimos por los barrios San Martín, Emilio Tomas, La Floresta, El Resguardo, San Pedro, San Juan, venimos erradicando microbasurales, levantando todo tipo de residuos domiciliarios, estamos llegando también a los comercios, en el barrio San Pedro por ejemplo tenemos comercios de gomería entonces el Municipio se acerca y habla con el comerciante, vamos levantando todos aquellos residuos que puedan llegar a tener afectación con el dengue», explicó.

«Desde que se largó el programa vengo haciendo hincapié en que este es un trabajo de concientización hacia el vecino ya que por ahí no nos damos cuenta lo que produce o lo que genera un microbasural que tiene infecciones, genera insectos, tiene mucho carácter de infección, por ahí la gente no toma conciencia de lo que es eso, esta semana estuvimos trabajando con vecinos de Lote 4 algo que nos llevó varios meses de levantar contenedores y venimos combatiendo los microbasurales en ese lugar, cada vez va bajando más, tiene su trabajo tanto el Municipio como los vecinos, nosotros como Municipalidad por ahí tenemos que controlar que la sincronización del levantamiento de los residuos sea y llegue en todos los lugares y el vecino sacar la basura en el horario que el Municipio impulsa», expresó.

«Nosotros desde la dirección venimos trabajando por un pedido del intendente de la ciudad Jorge Jofré para que se dupliquen los operativos que tenemos de levantamiento de microbasurales, hemos llegado a un porcentaje donde la dirección ocupa el 80% de su tiempo en levantamiento de microbasurales, estamos en un 20% de lo que es la problemática de levantamiento de residuos domiciliarios, nosotros estamos trabajando en turnos mañana y tarde, tenemos también turno noche y nos ha pasado en algunos lugares donde tenemos levantamiento de microbasurales de noche y a los 20 minutos cuando pasamos ya hay basura nuevamente», lamentó Vargas.

Asimismo destacó que «tenemos habilitado el 0800 que es de atención al vecino y después tenemos habilitado un número del con el que tienen comunicación directa con el área de Gestión Ambiental y es 3704848423, ahí el vecino puede llamar, mandar mensaje, se toma nota y vamos a la brevedad a levantar residuos voluminosos o los que tengan, cualquier reclamo, de manera constante estamos en comunicación con los vecinos», informó.

«El intendente nos pidió que los funcionarios nos acerquemos de manera directa al vecino y eso es lo que estamos haciendo desde las diferentes áreas, tenemos contactos con ellos, trabajamos en forma conjunta porque este trabajo es un 50 y 50, una parte la hace el municipio con el levantamiento de los microbasurales y el otro 50 queda para el vecino que debe cuidar que en ese lugar ya no se genere un microbasural», señaló.

Respecto a aplicar sanciones contra vecinos que no colaboren con esto expresó que «existe una ordenanza que es la 555 donde se puede llegar a sancionar a todas aquellas personas que tiran residuos o generan microbasurales o tiran residuos en lugares no habilitados, eso va para comercios y demás y también se está trabajando desde el área legal para ver si es que se puede dar otro tipo de hincapié a esa norma para que se pueda sancionar a aquella gente que genere microbasurales».

«Este plan que viene siendo impulsado por el Municipio tiene un trabajo de planificación y la verdad que nos hemos encontrado con lugares donde hubo bastante chatarra, los vecinos están colaborando, las gomerías también así que estamos trabajando bastante bien, los vecinos contentos agradecen estos trabajos que vienen siendo impulsados por el Municipio», finalizó Vargas.