La Comunidad de El Colorado se Prepara en Concientizar EN la Prevención del Cáncer de mama

EL COLORADO. Distintos sectores de esta comunidad siguen trabajando para las actividades que se van a llevar a cabo en torno a la celebración del 19 de octubre, sobre el cáncer de mama. La actividad se encara desde el Ministerio de Desarrollo Humano, a través del equipo de salud del Hospital de esta ciudad, con la presencia de dos camiones con mamógrafos y personal del Hospital de El Colorado “DrOpizo Traverzzo”, de manera conjunta con el Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante y la participación de la Policía de la Provincia, a través del acompañamiento principalmente del personal femenino de la institución.

La actividad se va a concretar el próximo domingo 12 del corriente mes a partir de las 17:00 horas en la Plaza San Martín de esta ciudad. La Sub-Comisario Silvia Bernal, Delegada de Género, dependiente de la UR2, confirmó que se trabaja en los preparativos del evento, que apuntan a importancia de concientizar en la prevención del cáncer de mama.

La funcionaria policial confió en contar con la concurrencia masiva de personas, principalmente mujeres, aunque se espera también la presencia de hombres, tratándose de una enfermedad que, si bien afecta principalmente a mujeres, no deja de ser también un problema para los hombres.

Bernal espera que “con el trabajo de concientización lograremos mayor presencia de mujeres en el evento, donde podrán hacerse los controles respectivos”. A su vez resaltó la importancia del tema que hoy une a distintos sectores de nuestra sociedad, tal como dice el slogan de la lucha: “un lazo que nos une y que representa a las instituciones comprometidas en una lucha para concientizar en los controles que ayudan a la detección temprana del cáncer de mama.

Finalmente confirmó la tarea que se viene coordinando desde la organización de las distintas actividades entre las instituciones comprometidas, para que todo sea un éxito. Finalmente confirmó la presencia de un stand en el lugar, donde el personal policial femenino, con el acompañamiento del personal masculino, estarán sumando en el mismo sentido de un trabajo en la concientización de la prevención del cáncer de mama.