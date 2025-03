La comunidad Qom La Primavera se movilizará el 24 de marzo por agua potable

La falta de acceso al agua potable vuelve a poner en pie de lucha a la comunidad Qom La Primavera, que este 24 de marzo llevará a cabo una manifestación sobre la Ruta Nacional N° 86 para exigir respuestas a una problemática que se arrastra sin solución desde hace años.

A través de un comunicado difundido por la red social WhatsApp, los referentes de la comunidad anunciaron la protesta con la intención de que el Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP) y el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) gestionen medidas concretas para garantizar el acceso al vital líquido. «Pasaron tres años desde que nos prometieron a través de una nota oficial que se realizarían los trabajos de ampliación de la red de agua domiciliaria, pero nunca se concretaron», denunció un representante del barrio La Matanza, donde más de 50 familias aún sufren la falta del servicio básico.

A la movilización también se sumarán los vecinos del barrio Nuevo Qom, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 2, quienes han expresado reiteradamente su padecimiento por la escasez de agua sin obtener respuesta por parte de las autoridades. «Hemos presentado innumerables pedidos, pero seguimos sin agua. No podemos vivir así», afirmó uno de los vecinos afectados.

Esta manifestación se enmarca en una serie de reclamos históricos de la comunidad Qom por sus derechos básicos. La falta de acceso al agua no solo representa una vulneración de derechos fundamentales, sino que expone a las familias a riesgos sanitarios y a una calidad de vida indigna.

La comunidad espera que, esta vez, sus voces sean escuchadas y que las promesas incumplidas no queden nuevamente en el olvido.