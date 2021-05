La concejal Celeste Ruíz Díaz cuestionó la extensión del ASPO

Compartir

Tras la extensión del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio -ASPO- hasta el 6 de junio, la concejal capitalina de la UCR Celeste Ruíz Díaz se mostró en desacuerdo con la medida e indicó que la política sanitaria no es “exitosa” y tampoco “nos cuidan”.

“Solamente al Gobierno se le ocurre hablar de medidas exitosas cuando nos dice que nos mantienen encerrados una semana más. Todo este mes solo anunciaron más casos, más muertes, más internaciones mientras los formoseños estamos encerrados y fundidos”, sostuvo la edil.

Agregó que “el único resultado que arroja su patética política sanitaria es un sector privado totalmente fundido, trabajadores independientes, de construcción, changarines y tantos otros directamente no tienen más ni para un plato de comida en la mesa familiar”.

“Su política sanitaria no es exitosa ni nos cuidan como dicen”, lanzó; además lamentó Ruíz Díaz que “no tiene plan B para gobernar y se niegan a invertir el superávit en más vacunas porque para ellos el dinero del erario público solo se gasta en campañas políticas. Esa es la única verdad”.

