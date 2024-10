La concejal Macarena Romero Depretto impulsa la eliminación del Estacionamiento Medido

En diálogo con el Grupo de Medios TVO, la concejal del unibloque del PRO, Macarena Romero Depretto, reiteró su firme intención de eliminar el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en la ciudad de Formosa, un proyecto que presentó hace dos meses y medio, pero que aún no ha sido tratado por la Comisión correspondiente. La edil argumenta que la única finalidad de este sistema es la recaudación y considera que implica una doble tributación para los vecinos.

“Presenté este proyecto para eliminar el SEM porque, en esencia, su propósito no es organizar el tránsito, como se argumenta, sino recaudar dinero”, comenzó diciendo.

Según Romero Depretto, los vecinos que utilizan los espacios donde rige el SEM deben activar el sistema inmediatamente al estacionar, lo que implica un desembolso monetario. “Si el vecino cumple con la norma, paga; y si no, también se ve obligado a abonar una multa. De este modo, el ciudadano siempre termina desembolsando dinero en favor del municipio”, agregó.

La concejal también cuestionó la interpretación que muchos concejales hacen sobre el SEM, argumentando que no se trata de una tasa. “Si no es una tasa, ¿qué es? El municipio termina cobrando a los vecinos de todas formas”, lanzó.

Asimismo, Romero Depretto denunció la manipulación política del SEM, señalando que en épocas electorales la fiscalización del estacionamiento es prácticamente inexistente. “Durante las campañas electorales, la vigilancia se reduce drásticamente, y después de las elecciones, vuelven a la carga persiguiendo a los vecinos”, sostuvo.

Consultada sobre si el SEM ha logrado efectivamente organizar el tránsito en el centro de la ciudad, la concejal respondió negativamente, indicando que “el objetivo del Estado es cobrar para organizar y promover la utilización racional de la vía pública, pero eso nunca ocurrió”.

“No estoy en contra de que el municipio controle el tránsito, pero la implementación actual del SEM parece alejada de esa verdadera finalidad”, agregó.

Romero Depretto enfatizó que su propuesta se enmarca en una visión política que busca desregular la vida del ciudadano. “Así como se busca a nivel nacional desregular en todos los ámbitos que afectan al ciudadano, también debemos hacerlo a nivel provincial y municipal. Es hora de reducir la carga del Estado sobre cada uno de nosotros y dejar de ser pagadores seriales de tributos sin contraprestación alguna”, concluyó.

Finalmente, recordó que en otras provincias, donde también existió el Estacionamiento Medido, este sistema fue rápidamente eliminado por la falta de aceptación popular, ya que muchos consideraron que se trataba de una doble tributación.