La concejal Neme participa de la nueva movilización : “Hoy tenemos una marcha pacífica porque la Policía no está reprimiendo”

La concejal capitalina Gabriela Neme, que resultó herida en la protesta de ayer, volvió a asistir a la nueva manifestación que se desarrolla ahora en las afueras de Casa de Gobierno y aseguró que lo hace para acompañar a la gente que reclama por la vuelta a la Fase 1.

“El lunes van a abrir todos los comercios, me dijeron que en el parte confirmaron la Fase 1 y acá los gobernantes tienen que ser la voz del pueblo, no el pueblo la voz de los gobernantes, Perón decía que gobernar es para y por el pueblo, no para los dirigentes, hoy tenemos una marcha pacífica porque la Policía no nos está reprimiendo, porque se desborda todo cuando la Policía empieza a reprimir y cuando se genera violencia, respondes con violencia”, dijo.

Sobre la protesta del viernes, considerada “histórica” en Formosa, opinó que “quedó como una historia negra, la peor historia de Formosa, la Policía salió a pegarnos, a tirarnos gases vencidos para afectar nuestra salud, los que dicen que nos cuidan tiraron gases vencidos hace 26 años, nos apuntaron al cuerpo, tengo 7 balas de goma, una fisura de codo por un garrote con la cachiporra que me dio la misma Policía cuando yo pedía ingresar para asistir a una periodista, pero a la noche fue la Formosa de la vida, de pie, fue una pueblada nunca vista donde los gastronómicos se unieron y dijeron ‘no vamos a cumplir’ y tiene que ser así porque el cumplimiento no es racional, ni constitucional ni legal”.

“Yo vengo a acompañar la movilización, no sé quiénes son los organizadores de la gente y pero los acompaño mientras estén acá reclamando sus derechos como hice ayer donde me pedían que me retire porque todo estaba feo, pero yo elegí quedarme con la gente que estaba siendo atacada, estuve presa, recibí gases vencidos, garrotes literalmente, pero no me van a callar, nada de eso lo va a lograr”, finalizó la edil.

