La concejal Ruíz Díaz defendió el proyecto para que legisladores y funcionarios municipales donen 50% de sus sueldos

La concejal capitalina, Celeste Ruíz Díaz (UCR) se mostró entusiasta ante el proyecto presentado días atrás por su par Fabián Olivera, para que funcionarios y legisladores municipales donen el 50% de sus sueldos para compra de equipamientos médicos. Recordó que por iniciativa propia desde la primera Fase 1 de la pandemia realiza dicha donación y que “si gran parte de los formoseños hace el ‘esfuerzo’ pues también nos corresponde hacerlo a nosotros”.

“Desde que comenzó la pandemia el gobierno nacional, provincial y municipal no se cansan de pedirle a la gente que haga un esfuerzo. No todos estamos en las mismas condiciones de hacerlo. Hay gente que aún sin trabajar sigue percibiendo un sueldo a fin de mes, pero hay muchos otros que viven del día a día y son los que peor lo están pasando”, comenzó diciendo la edil.

Agregó además que “nunca el gobierno planteo la posibilidad de que la clase política también lo hagamos, por el contrario, defendió la necesidad de no hacerlo”.

Seguidamente reconoció que “algunos lo hicimos por iniciativa propia. Yo he donado el 50%de mi dieta toda la primera Fase 1, rindiendo cuentas en mis redes a donde destiné el dinero, pero no logré que nadie me acompañe. Hoy es un proyecto, que, de aprobarse, nos obliga a todos”.

“¿Vamos a solucionar el problema sanitario que generó un gobierno que en 25 años no invirtió en salud? No, no va a ser suficiente, pero sí creo que sirve como gesto y en política eso también es necesario: si gran parte de los formoseños hace el ‘esfuerzo’, pues también nos corresponde hacerlo a nosotros”, dijo Ruíz Díaz.

Adelantó también que “vamos a hacer mucho hincapié en la transparencia de estos fondos. No confío en quienes hasta ahora no han rendido cuentas de ni un solo peso recibido por Nación, pero al menos los vamos a obligar a que también se ‘esfuercen'”.

“Ojalá pueda aprobarse por unanimidad y se extiende a todos los poderes. Son momentos en donde la gente nos reclama hechos y no palabras. De cada uno de los concejales depende. Veremos que vota cada uno”, finalizó la concejal.

