La condena judicial a Cristina Fernández de Kirchner reavivó el enfrentamiento interno en la CGT y en la familia Moyano

La paz en el sindicalismo nunca es completa. La cúpula de la CGT mantiene neutralizada la presión del kirchnerismo para que declare un paro general cuando Cristina Kirchner concurra el miércoles próximo a los tribunales de Comodoro Py para quedar presa, pero la sorpresiva visita de Pablo Moyano a la ex presidenta condenada reavivó las tensiones en el Sindicato de Camioneros. Por eso, pase lo que pase, las diferencias alrededor de CFK dejarán secuelas en la interna gremial.

Los principales líderes de la CGT ratificaron que “no hay clima para un paro general” y que la central obrera “acompañará” la marcha de Cristina Kirchner, dando “libertad de acción” a sus gremios. Sin embargo, los dirigentes cegetistas alineados con el kirchnerismo y que integran el Consejo Nacional del PJ desplegaron un operativo para que gobernadores y exponentes del peronismo convenzan a la cúpula de la CGT de lanzar un paro para darle un “aire similar al 17 de octubre” a la llegada de la ex presidenta a los tribunales de Retiro.

Por eso la conducción del peronismo postergó para este martes, a las 15, el encuentro al que había citado a la CGT para organizar la movilización cristinista. Es que la resistencia de la CGT declarar un paro general genera incomodidad y malestar en los sectores más duros del kirchnerismo, que aspiran a construir una postal impactante de un país paralizado y en la calle para acompañar este miércoles a la ex mandataria a entregarse a la Justicia para quedar presa.

Aun así, en la CGT no descartan habilitar a los sindicatos a disponer paros parciales para permitir que sus afiliados dejen el trabajo temporariamente y se puedan movilizar, aunque se quiere evitar que tenga “el efecto de un feriado”.

Es lo que dirán el martes a las autoridades del PJ los cotitulares de la CGT Héctor Daer (Sanidad), Octavio Argüello (Camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), quienes estrecharon filas con los independientes Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), más aliados como Jorge Sola (seguro) y Sergio Romero (UDA), entre otros.

Hasta ahora, sólo un sindicato ultrakirchnerista como ATE Capital, liderado por Daniel Catalano, anunció un paro para sumarse a la movilización. El resto, aun los dirigentes cegetistas más alineados con CFK como Abel Furlán (UOM), Ricardo Pignanelli (SMATA) y Sergio Palazzo (bancarios), amenazaron con una huelga, pero aún no la confirmaron a la espera de que lo haga la central obrera.

Es una especie de “animémomos y vayan”, donde los sindicalistas K quieren otorgarle a la ex presidenta el “trofeo” de una CGT subordinada a su puesta en escena. Sin embargo, un importante directivo cegetista advirtió a Infobae: “La CGT no hará paro general y su comportamiento será testimonial en función de las decisiones que se determinen en el peronismo; no seremos arrastrados por la lógica que plantean Máximo Kirchner y La Cámpora”.

La última frase confirma que, aun en este momento que golpea a la ex presidenta, hay sindicalistas que no se olvidan de tantos años de destrato y marginamiento a los que fueron sometidos por parte de Cristina Kirchner.

La mayoría de la cúpula de la CGT tiene una relación traumática con la mandataria condenada por corrupción y su hijo Máximo desde hace años. Muchos de sus miembros, que integraban la CGT más cercana a la ex presidenta durante su segundo mandato, liderada por Antonio Caló, sufrían su indiferencia o gestos de hostilidad, además del permanente apoyo a la CTA kirchnerista conducida por Hugo Yasky, integrada por sindicatos paralelos que competían para quitarle, con apoyo estatal, el poder de los sindicatos de la CGT.

Además, la ex mandataria y su hijo privilegiaron siempre a sus dirigentes gremiales incondicionales y excluyeron a “gordos”, independientes, moyanistas y barrionuevistas en las listas de candidatos que digitaron en 2019, 2021 y 2023, así como también lo hicieron al conformar la nueva conducción del PJ.

Tampoco le perdonan que haya propuesto en 2021 una reforma del sistema de salud que implicaba centralizar los recursos de las obras sociales, que la CGT interpretó como un intento de apropiarse de los fondos del sistema sanitario.

Hay un motivo adicional que los distancia de CFK: la cúpula cegetista apoya el proyecto presidencial de Axel Kicillof, en algunos casos justamente para dejar atrás la etapa donde el kirchnerismo se había adueñado del PJ y sus variantes.

El sabor a revancha en este momento de ocaso de la ex presidenta es indisimulable, como lo demostró Luis Barrionuevo (gastronómicos) al declarar al diario Clarín: “Cristina siempre dijo que se mantuvo a derecho. Bueno, ahora que vaya derecho a Comodoro Py”. Una provocación que forma parte del estllo picante del sindicalista, aunque hay colegas que no lo dicen y piensan lo mismo.