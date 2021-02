La condición que pondría Mbappé para extender su contrato y continuar su carrera en el PSG

Compartir

“Estamos discutiendo con el club para encontrar un proyecto. Lo estoy pensando porque creo que si firmo es para estar mucho tiempo. Estoy muy feliz aquí, siempre he sido muy feliz aquí. La afición, el club, siempre me han ayudado. Por eso, siempre estaré agradecido al club. Pero quiero pensar en lo que quiero hacer en los próximos años, dónde quiero estar (…) No quiero firmar un contrato y decir un año después que quiero irme porque no quería firmar el contrato. Si firmo es para quedarme. Y eso merece una reflexión”, manifestó a finales de enero Kylian Mbappé, quien está llamado a ser una de las grandes figuras del fútbol mundial.

El delantero francés de 22 años, que tiene contrato con el Paris Saint Germain hasta junio de 2022, se debate entre la posibilidad de extender su vínculo o abrir la puerta a una eventual salida a otro poderoso de Europa, como podría ser Real Madrid o Liverpool.

Según devela el Diario As, el ex Mónaco habría encontrado un punto medio a esta cuestión y exigiría la existencia de una cláusula dentro de su nuevo vínculo que le permita salir a otra institución, si así lo quisiese, mediante una determinada cantidad de dinero.

El medio español especula que esta solicitud estaría vinculada a la intención del joven punta de aguardar para que el Real Madrid se recomponga económicamente y esté en condiciones de afrontar su desembarco. En lo que va de esta temporada, Mbappé disputó un total de 25 partidos, en los que contribuyó con 17 goles y 9 asistencias.

Por ejemplo, el Merengue hoy no está en condiciones de igualar la oferta salarial que le hace el PSG, que es un contrato de 37 millones netos por temporada (lo mismo que cobra Neymar). Tampoco puede prometerle los 21 millones que cobra actualmente, ya que el tope salarial de la institución española hoy está fijado en 15 millones, lo que perciben futbolistas como Eden Hazard o Gareth Bale. Una variante es compensarlo con un mayor porcentaje de sus derechos de imagen, algo que ya hizo la Casa Blanca cuando tenía entre sus filas a Cristiano Ronaldo.

Según el mencionado medio, el Real Madrid está atravesando muchas dificultades económicas por su masa salarial acumulado (448 millones fijos de gastos por temporada), el crédito por las reformas en el Santiago Bernabéu (ya ha tomado 100 millones, en junio tomará otros 275 y en junio de 2022, otros 200), y por la caída de ingresos (aproximadamente de 617 millones).

El club que tiene a Mauricio Pochettino como entrenador también estaría cerca de conseguir otro de los objetivos que se trazó: renovar el contrato de Neymar, la otra figura del actual plantel. Según la prensa europea, el brasileño extenderá su vínculo, que actualmente finaliza en junio de 2022, por el mismo salario.

