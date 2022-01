La Confederación General de Comercio y Servicios trabaja en generar mejoras en la economía nacional

Compartir

Linkedin Print

El presidente de la Confederación General de Comercio y Servicios de la República Argentina, Alberto Bereciartua y la secretaria General de esa entidad, la empresaria formoseña Norma Ríos, sostuvieron recientemente en que puede trabajarse entre todos, en la construcción de posibilidades de más desarrollo en la economía Argentina, y en esa transformación coincidieron en reconocer el rol fundamental de las organizaciones que tienen como base el desarrollo de un gremialismo empresarial comprometido porque pueden y deben, no solo informar; sino también ayudar a desarrollar y profundizar e impulsar un contexto en el que sea mucho más fácil seguir generando empleo en el país.

“Hay todo un cumulo de desafíos que, como argentinos tenemos que superar en estos tiempos, hay expectativas sobre como marcará a la economía nacional el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero la predisposición para salir adelante entre todos es un compromiso asumido por el empresariado argentino”, consideraron.

“El cierre del año para las PyMES fue muy cambiante, para muchos rubros ha sido mejor que en el 2020, -que estábamos consternados y congelados por la pandemia, después ya en el 2021 se vio cierto despliegue y evolución en algunos rubros, para dar un ejemplo los alimenticios e industriales han tenido mejorías notorias; en tanto que los gastronómicos, hoteleros, turísticos, no han tenido esa recuperación tan esperada, pero esperamos que en el 2022 eso cambie”, dijeron.

“Desde el punto de vista de la presentación de las PyMES Argentinas se está produciendo también un cambio estructural muy grande, porque las entidades tradicionales están perdiendo peso porque están con formatos posiblemente antiguos, y están apareciendo nuevas vertientes, entidades más modernas que incorporan más servicios, innovación tecnológica, y otros elementos más para generar así; más riqueza y empleo para nuestros país”, sostuvieron.

“Se espera, para los próximos tiempos una inyección de divisas, un control de la inflación, un control del déficit fiscal, y de esta manera generar riqueza y empleo en la economía. La economía no solo cambio en nuestro país sino en el mundo entero. Es que las nuevas tendencias electrónicas y de comunicación, permiten que una PyME pueda internalizar sus productos, analizando las variables del mercado de una manera más compleja, y es en ese contexto en el que entidades como la nuestra van a aportar información, formación y desarrollo”, finalizaron.

Compartir

Linkedin Print