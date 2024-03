La confesión de Georgina Barbarossa sobre el romance que tuvo con un hombre casado

Testigo de muchos de los momentos que retrata la biopic de Guillermo Coppola, que volvió a poner bajo la lupa en los años noventa y muchos de los personajes de la farándula de aquella época, Georgina Barbarossa se abrió en Socios del espectáculo sobre su amistad por aquellos años con Yuyito González y María Fernanda Callejón, exparejas del representante. En tren de confesiones, habló de romance que vivió con un hombre que estaba casado.

“En esa época se vivía así. Era diferente. Había un grupo de gente que vivía ese descontrol”, aseguró la conductora de A la Barbarossa en una nota con el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, mientras el cronista pormenorizaba en la relación que tuvo el exmanager en paralelo con María Fernanda cuando estaba en pareja con Sonia Brucki, quien fue su segunda esposa.

“Así era Guillermo”, lanzó risueña la conductora sobre las aventuras de quien era la mano derecha de Diego Maradona. “Dicen que lo de María Fernanda era vox populi. Él estaba con Sonia, después se casó y María Fernanda se enteró por Crónica TV”, recordó Walle Leiva, notero del ciclo. “Fue horrible. Fernanda sufrió mucho, quedó hecha pelota. Lo quiso toda la vida”, sostuvo, sobre el vínculo que volvió a ser noticia cuando recordaron un accidente que sufrió la exvedette y terminó en un cruce de Coppola con Marixa Balli.

“María Fernanda creo que sabía que estaba con Sonia. Una es la que tiene que bancar y es difícil”, aseguró la conductora, mientras se sinceraba sobre la mala experiencia que tuvo cuando tuvo un affaire con un hombre que estaba comprometido. “Yo salí una sola vez con un señor casado y juré no hacerlo nunca más porque sufrí como una yegua”, lanzó, a pura honestidad brutal. “Yo lo sabía. Es horrible. Me tenía que esconder y la conocía a la mujer”, rememoró, sobre aquel vínculo.

También la actriz aseguró que al no existir redes sociales, ni otras tecnologías por aquellos años ese tipo de engaños eran más frecuentes y más difíciles de ser descubiertos. “Era otra época y otra vida”, admitió, buscando no juzgar al representante por su conducta de aquellos años.

Haciendo memoria, la conductora lamentó esa relación clandestina que mantuvo. “Cortamos y sufrí mucho siendo la segunda. Me decía que se iba a separar y no se separaba nunca. Dije chau, basta”, se sinceró, sobre cómo terminó todo.

Hace unos meses Georgina revelaba por qué en este momento de su vida su prioridad ya no es formar una pareja, aunque admitió que nunca está cerrada a los encuentros sexuales. “A mi edad empecé a darme el permiso de tener relaciones solo por sexo”, contó, en Agarrate Catalina, sin pudores. “Tengo chongos, relaciones y después somos amigos”, contó, mientras expresaba que a los 68 años se siente plena y activa. “Yo me cuido y el sexo a la tercera edad se lo pasa genial, porque tenés menos prejuicios que de chica. Aprendí a relajarme en un montón de cosas que cuando yo era chica eran tabú”, afirmó.

En una entrevista con Infobae, hace unos meses, la actriz había reflexionado sobre los mandatos sociales y culturales que tienen las mujeres con respecto a los hombres. “Ellos pueden ir con barba sin afeitarse a una entrega de premios pero si nosotras vamos sin depilarnos todos van a decir: ‘¡Ay, Georgina tiene bigotes!”, lanzó, picante.

“He tenido chongos solo por sexo, me di el permiso, y después somos amigos. No me interesa tener otras relaciones. Estoy enfocada en mi familia y mi nieta”, aseguró acerca de esta nueva etapa de su vida. Antes de cerrar habló sobre su presente. “Me encanta este etapa, hago yoga, gimnasia, acupuntura, lo que más me ayuda hoy en día es mi espíritu porque me siento de 27 años y no paro”, culminó.