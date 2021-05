La confesión de Laurita Fernández sobre el final de su relación con Nicolás Cabré

Compartir

La bailarina habló del vínculo que la unía a la hija que el actor tuvo con la China Suárez. También dio detalles sobre la remodelación de su casa en Pilar y adelantó que muy pronto comenzará “El club de las divorciadas”, el programa que conducirá en las tardes de El Trece.

Hace poco más de dos semanas, Laurita Fernández sorprendió a todos al confirmar su separación de Nicolás Cabré. “Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron tres años hermosos”, escribió en sus stories ante la inquietud de uno de sus más de cuatro millones de seguidores de Instagram.

En ese contexto, y después de lucirse en el sketch de apertura de Showmatch, la bailarina fue consultada sobre la posibilidad de una reconciliación con su ex. “No lo sé, con Nico quedó todo súper bien, pero es una etapa que se terminó. El día de mañana uno nunca sabe… Yo lo que busco en mi vida es estar bien y que si estoy con alguien, nos hagamos bien y sea para potenciarte”, respondió ante la consulta de la cronista de Implacables, por El Nueve.En ese sentido, también le preguntaron si sigue en contacto con Rufina, la hija que el actor tuvo con Eugenia la China Suárez. “La extraño un montón, pero cuando uno corta el lazo con alguien, está bien hacerlo con toda la familia porque sino se hace más difícil. Obvio la extraño más a ella que a él, compartí tres años de su vida. No es que él me dijo que yo no lo haga, pero es mejor así. Si no, siento que le haces un matete en la cabeza a los chico.Hoy igual son mucho más cancheros de lo que uno piensa y entienden todo mucho mejor, pero me parece que está bueno cortar vínculo en todo sentido para que después cada uno siga con su vida”, explicó.

Por otra parte, la bailarina fue consultada por la remodelación de su casa, de la cual ella ya había confirmado que era suya y no de su pareja, como en algún momento se había especulado. “No es de los dos, es mía ya mucho antes de separarnos. Es lo decidimos en la primera separación que tuvimos el año pasado. Compartir algo con el otro ya después que te separás es como que decís: ‘Che, ¿y si vuelve pasar que no funciona?’. Ya todo eso era un tema solucionado entre nosotros. Pero la remodelación la vivo con mucha alegría”.

Según trascendió, la casa de 200 metros cuadrados construidos está en el country Haras del Pilar, a la altura del kilomómetro 46 de la autopista Panamericana, en el partido que tiene el mismo nombre del club de campo, en zona Norte. Tiene un gran living, cocina, tres dormitorios en la planta alta y playroom. Cuenta con galería, gran jardín con pileta y parrilla. “Quiero compartir con ustedes este proceso que me re entusiasma y es muy importante para mí. A cada rincón le pondré todo mi amor (si no me dedicaba al arte, siempre quise ser arquitecta, es mi profesión frustrada. Acá, eligiendo la cocina, después de ver muchas opciones, una más linda que otra, y varias visitas, me decidí!!! (Soy muuuuy indecisa en esto). Lo bueno de cocinar poco y nada es que siempre va a estar linda e impecable”, había posteado Laurita en marzo, mientras compraba mármoles para la casa.

En el plano laboral, Laurita contó que próximamente estará como conductora de El club de las divorciadas, un programa que irá por las tardes de El Trece, pero que se atrasó su fecha de estreno. Además, informó que terminó de grabar Granizo, una ficción para Netflix bajo la dirección de Marcos Carnevale y en la que compartirá elenco con Guillermo Francella.

