La confesión de Lucas Ocampos antes de enfrentar a River en el Mundial de Clubes

El delantero argentino Lucas Ocampos, actualmente jugador de los Rayados de Monterrey, anticipó el enfrentamiento de su equipo contra River Plate en el marco del Mundial de Clubes. El partido, que se disputará el sábado a las 22 (hora de Argentina) en el estadio Rose Bowl de Pasadena, en Los Ángeles, será un momento especial para el futbolista, quien confesó: “Mi corazón va a estar dividido”. Este encuentro corresponde a la segunda fecha del Grupo E del torneo.

En declaraciones brindadas a DAZN, Ocampos reflexionó sobre las emociones encontradas que le genera enfrentar al club donde inició su carrera profesional. “Va a ser muy especial, porque enfrente estará el club de donde salí y que me formó. Esto es un trabajo y habrá que dejar de lado el cariño”, afirmó el delantero santafesino de 30 años. Además, destacó la importancia de mantener el profesionalismo en el campo, a pesar de los sentimientos que lo unen al equipo argentino.

El compromiso tiene un peso adicional para el elenco rayado, que busca avanzar a los octavos de final del torneo tras haber empatado en su debut frente al Inter. Ocampos subrayó: “Intentaré hacerlo de la mejor manera posible para hacer un gran partido y llevar a Monterrey a la siguiente fase”. Este objetivo será clave para las aspiraciones del club en el certamen internacional.

Vale recordar que la trayectoria de Ocampos en el fútbol profesional comenzó en las Divisiones Inferiores de River Plate, adonde llegó procedente de Quilmes tras destacarse en un Sudamericano Sub 15. Su debut en el primer equipo se produjo durante la temporada 2011/12 de la Primera B Nacional, en un partido que el Millonario ganó 1-0 frente a Chacarita. En su paso por el club de Núñez, disputó un total de 40 partidos y anotó siete goles, consolidándose como una de las promesas del fútbol argentino.

Tras el ascenso de River a la Primera División, Ocampos fue transferido al Mónaco, que adquirió el 50% de su pase por una cifra de 16 millones de euros. Su debut con el equipo francés se produjo en la sexta fecha de la Ligue 2 2012/13, en un partido contra Le Havre A. C., que terminó con derrota 2-1 para el Mónaco. Poco después, marcó su primer gol en un encuentro de la Copa de Francia frente al Valenciennes F. C., contribuyendo al triunfo 4-2 que aseguró el pase de su equipo a los octavos de final.

Desde entonces, su carrera lo llevó a jugar en equipos como el Olympique de Marsella, el Genoa, el Milan y el Sevilla, antes de recalar en el Monterrey.

Por su parte, el elenco que dirige Marcelo Gallardo viene de imponerse por 3 a 1 frente al Urawa Red Diamonds de Japón, por lo que el duelo con el conjunto mexicano resulta clave para sus aspiraciones en la cita ecuménica. “Será de suma importancia, porque se tratará de un rival que nos pondrá mayores exigencias, argumentó el Muñeco una vez consumada la victoria ante el combinado asiático, ante los micrófonos de DAZN.